Laporta: "Nos preocupa mucho que puedan forzar a Araujo"

El presidente avanzó que no jugará la tercera jornada frente a Ghana y "difícilmente" lo hará en el resto del Mundial "Queremos que no se fuerce al jugador a que recaiga de una lesión, tanto él como la selección uruguaya lo aceptaron"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha atendido a los medios de comunicación en la primera edición del torneo solidario de la Fundació de Enric Masip en el Club de Golf de Sant Cugat. El máximo mandatario azulgrana ha repasado la actualidad de la entidad, mientras la mayoría de los futbolistas están participando en el Mundial de Qatar 2022.

Laporta expresó su preocupación por el proceso de recuperación de la lesión de Ronald Araujo, mientras está concentrado con la selección uruguaya. "Sabemos la ilusión que tienen los jugadores de ir con sus selecciones, más los uruguayos. Ronald quería ir y Xavi tomó la decisión correcta, con unas condiciones. Tenemos dos miembros de nuestro equipo médico en Uruguay. Queremos que no se fuerce al jugador a que recaiga de una lesión, el jugador y la selección lo aceptaron. Está entrenando y esperemos que sean prudentes, que prevalga la salud del jugador. Si hay un mínimo riesgo, que no juegue; él es consciente de esta situación", ha dicho. Confía en que "se portará como un profesional del FC Barcelona sin arriesgarse" e informó de que "no jugará contra Ghana" y "durante el Mundial acompañará al equipo, pero difícilmente podrá jugar".

Preguntado por el papel de la selección española en este inicio de Mundial, Laporta ha explicado: "Me está pareciendo fantástica. Es un orgullo para el Barça ver cómo están jugando nuestros jugadores y la selección. Luis Enrique asume toda la presión y se la descarga en los jugadores, sobre todo en los más jóvenes. Se da la casualidad que los futbolistas que más están enamorando al Barça. Es una de las favoritas para ganar el Mundial, junto a Brasil o Francia. Hay posibilidades", ha reconocido.

No dudó en atribuir gran parte de este mérito de la 'Roja' al trabajo de Xavi Hernández con el FC Barcelona. "Xavi lo está haciendo muy bien, vamos primeros en la Liga. Lo que está pasando en la selección española es consecuencia del buen trabajo de Xavi. Luis Enrique ha estado muy acertado, haciendo un bloque de jugadores, mayoritariamente de un club, el nuestro, eso facilita al juego, la adptación y muchas más cosas. El mérito de esta selección es de Xavi, porque les da minutos en el primer equipo del Barça", ha apuntado.