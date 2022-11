Xavi: "Gavi y Pedri lo tienen todo para marcar una época"

El entrenador del Barça elogia a sus dos jugadores en Qatar horas antes del España - Alemania Admite que está preocupado por las posibles lesiones y se deshace en elogios hacia España y Luis Enrique

Xavi Hernández sigue en Qatar con la agenda repleta de actos. Esta mañana ha participado en la Fan zone en un acto en el que ha jugado con niños y allí ha atendido a Televisión Española. “Veo a la selección, como la mayoría, muy bien. Ha hecho el mejor partido del Mundial hasta ahora, una actuación espectacular en todos los sentidos. En cualquier sentido del campo estuvo espectacular. Soy muy optimista, hay que ser cauto, pero me da la sensación de que podemos hacer cosas importantes”, ha explicado respecto a la selección española.

Xavi ha elogiado la figura de Luis Enrique, a quien conoce perfectamente pues ambos coincidieron en el Barça. “No he hablado con él porque está metido en una competición. Solo un mensaje de suerte y nada más. Lo veo tranquilo, natural y sobre todo en plan líder. La gente está ilusionada y lo entiendo. Transmite muchísimo".

El entrenador del Barça ha tenido grandes palabras para dos de sus jugadores, Gavi y Pedri, que hicieron un gran partido ante Costa Rica. "Son jugadores extraordinarios y tienen todo para marcar una época. Gavi es un líder, pone la calidad allí donde va. Es extraordinario. Y Pedri es una maravilla técnicamente. Marcan las diferencias con nosotros y también con la selección”.

Xavi ganó el Mundial del 2010 con la selección española y ha comparado aquella selección con la actual. “En el número de jugadores del Barça se le recuerda a la de mi época, pero no en la forma. Nosotros éramos un grupo muy experimentado. Aquí no ocurre lo mismo. Están Jordi, Busi, César, Koke, pero el resto son muy jóvenes y atrevidos, no tienen complejos, juegan muy bien, el primer partido fue extraordinario”.

El técnico del Barça ha hablado también de los problemas de un sector de la prensa con Luis Enrique. Xavi pide tranquilidad. “Lo importante es que la selección esté tranquila. La prensa no se puede controlar, ni la euforia ni el derrotismo. Estarán metidos en el partido de hoy y harán el mejor papel no me cabe duda”.

Dos aspectos más del Mundial ha dado Xavi. El primero, sus favoritos. “España, Francia, Brasil y Argentina si pasa el bache”. Y palabras para Messi. "Es un amigo y ayer se sacaron un peso de encima. Lograron una victoria que les dará mucha moral".

EL BARÇA

Xavi ha hablado también de la preocupación por las posibles lesiones que puedan sufrir sus jugadores, teniendo en cuenta que el Barça es el club que más jugadores aporta al Mundial, un total de 17. “Claro que nos preocupan las lesiones, ya nos pasó en la etapa de la Champions. Les deseo a todos lo mejor pero que vuelvan sanos no? Para nosotros y para todo el mundo”, ha dicho antes de recordar que esta temporada "son dos en una".