Eric Garcia: "Podemos soñar con el Mundial"

El central está convencido que España es capaz de ganar a cualquiera y que su fortaleza es el grupo Asegura que no piensan especular contra Japón y elogia a todos los técnicos que ha tenido

En la selección española el líder es Luis Enrique. Si algo se destaca del combinado español es la fuerza del grupo, que todos los jugadores son 'soldados' de 'Lucho' asumiendo que el liderazgo del grupo recae en el entrenador pese a que haya futbolistas de peso como los veteranos Sergio Busquets o Jordi Alba.

La España actual todavía carece de grandes estrellas, jugadores icónicos como podrían ser Leo Messi. Neymar o Mbappé, figuras clave para Argentina, Brasil y Francia respectivamente. La mayor fortaleza del combinado español, en cambio, reside en el grupo. "Siempre lo he pensado así, nadie diría que no a tener un Messi en el equipo, no nos vamos a engañar, pero creo que nuestra fuerza es el equipo. Es lo que nos ha llevado hasta aquí jugando de esta manera y estamos muy ilusionados", asegura Eric Garcia en una entrevista con EFE.

El defensa azulgrana está convencido que España, pese a la falta de estas individualidades, puede competir y ganar a cualquiera. Por eso no teme cruzarse con Brasil en los cuartos de final si finalmente ocurre. "En cuanto a talento individual tanto Brasil como Francia o Argentina son selecciones de nivel individual muy alto, a nivel colectivo también, pero es ahí donde entra nuestra fuerza. No tenemos talentos individuales tan destacados como tienen ellos pero con los jugadores que tenemos y la importancia del grupo, podemos plantar cara a cualquier selección", dice, convencido. Por eso, se niega a especular contra Japón aunque a España quizá le convendría ser segunda e ir por la otra parte del grupo. "Te puede pasar por la cabeza pero estamos aquí para ganar todos los partidos y para llegar a la final hay que ganar a los mejores. Así que no es algo en lo que debamos pensar", dice.

Eric Garcia no duda en que la selección española se ha ganado el derecho a soñar con ganar el Mundial. "Es nuestro objetivo partiendo desde la humildad, enfocando solo el partido más próximo, pero sí, podemos soñar". Y elogió la competitividad mostrada hasta ahora. "Nuestro objetivo era venir con una idea de juego muy clara, confiamos en ella a muerte. Sabemos que si jugamos de nuestra manera tenemos una posibilidad muy alta de ganar. Nuestro juego es único. No he visto a ninguna selección que lo haga. Y a partir de ahí, si nos colocan como favoritos o no, es algo que dejemos que hablen, nosotros tenemos que demostrarlo en el campo y el día 18 se verá quién está ahí", comenta.

Las críticas que ha recibido y recibe

El central convive desde hace tiempo con las críticas. En la selección y también en el Barça. Muchos han discutido su presencia en el Mundial de Qatar pese a que Luis Enrique lo considera imprescindible. Eric considera que las críticas forman parte del fútbol y tampoco se centra demasiado en ellas, sobre todo las que no son constructivas, pero reconoce que le va bien trabajar el aspecto mental. "Te ayuda a prepararte para el partido cuando hay cosas que no te han salido bien, intentar corregirlas, tenerlas en mente para después aplicarlas. Si fallas en una jugada, olvidarte rápidamente porque un partido son 90 minutos y hay muchas acciones que no te salen como esperabas pero a la siguiente tienes oportunidad de cambiarlo". Entrenado por los mejores

Se podría decir que a Eric García lo han ido formando algunos de los mejores entrenadores del mundo. Formando en La Masia, una de las mejores canteras de todas, luego se fue a Manchester para aprender de Pep Guardiola, en la selección española tiene a Luis Enrique y en el Barça, a Xavi. "Ha cogido cosas de Luis Enrique y de Guardiola, las está llevando a un nivel que esta temporada se está comenzando a ver", afirma del egarense. El catalán, de Guardiola, se queda con lo siguiente. "El detalle que le presta a todo, antes de jugar te dice como va a ir el partido, donde van a estar los espacios y cuando lo juegas es lo que has entrenado. Esa manera de ver el fútbol la tienen pocos". Y del seleccionador español se queda con su "sinceridad" y la manera "increíble" que tiene de llegar al futbolista además de su gran "exigencia".