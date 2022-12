Las duras críticas de Matthäus a Cristiano Ronaldo: "Me da pena"

"Me hace sentir pena por él", expresó el exfutbolista en una entrevista Portugal cayó eliminada en los cuartos de final del Mundial, con Cristiano como suplente

El excapitán de la selección alemana, Lothar Matthäus es de sobras conocido por no cortarse en sus comentarios y expresar sus opiniones sin paños calientes y el último en sufrir la mordacidad del germano ha sido Cristiano Ronaldo.

Matthäus no se ha ido por las ramas en acusar al portugués de la eliminación de su selección en los cuartos de final del reciente Mundial de Qatar. "Con su ego, Ronaldo ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hace sentir pena por él", afirmó tajante en una entrevista concedida a 'Bild'.

Portugal no superó los cuartos de final del Mundial en un duelo ante Marruecos en el que Cristiano fue suplente y acabó marchándose entre lágrimas, una eliminación que Matthäus calificó como "el mayor fracaso del mundial". Para poner la puntilla, el exinternacional alemán comparó la situación con la de Messi, flamante ganador del título con Argentina. . "Es el ganador absoluto. Se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al fútbol grandes alegrías con sus cualidades y su forma de jugar. Y lo hizo durante 17-18 años", dijo, afirmando que, a su parecer, Messi "es el jugador del milenio".