Busquets descubre el gran cambio de Ansu Fati

El capitán de la selección española asegura que al delantero blaugrana le ha sentado muy bien estar en el Mundial "Le ha dado un impulso, energía y confianza", asegura busquets sobre la presencia de Ansu Fati en Qatar

Sergio Busquets, como capitán de la selección española, ha sido el encargado, junto a Luis Enrique, de atender a los medios de comunicación antes del debut en el Mundial de Qatar frente a Costa Rica. El centrocampista, entre otros muchos temas, ha explicado cómo ve a Ansu Fati en Qatar y lo bien que le ha sentado al futbolista blaugrana la llamada de Luis Enrique.

"Le veo muy bien, a lo mejor no estaba teniendo todos los minutos que necesitaba en el club y la llamada le ha dado impulso, un plus de confianza y energía", asegura Busquets, convencido de que Ansu está con "ganas de volver a demostrar todo lo que había hecho anteriormente y ser el jugador diferente y especial que es". Sergio comentó que "lo he visto bien toda la semana, en el partido amistoso, en los entrenamientos" y está seguro de que "la confianza que tiene de los compañeros y del míster es muy importante para él y nos ayudará muchísimo".

A nivel personal, Busquets reconocía que "he venido a disfrutar, sé que estoy más cerca de que sea mi último Mundial de que que pueda haber otro de aquí a cuatro años". Y, en ese sentido, reconoció haber reflexionado sobre el hecho de ser el único español que gana dos Mundiales: "Sí lo he pensado, pero, cuando eche el balón a rodar, seguro que habrá cosas más importantes. Hay que ir paso a paso y ojalá se dé, es una ilusión y un sueño que pueda suceder".