"¿Ansu? La gente ve que no arranca pero es porque necesita tener minutos"

Bori Fati habló en la Cadena SER sobre la lesión de su hijo y su presencia en el Mundial de Qatar "Sueño con que Ansu vuelva con la Copa bajo el brazo y pueda dar una rueda de prensa para explicar cómo lo ha vivido", indicó

Bori Fati, padre de Ansu Fati, está más que contento con la presencia de su hijo en la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. Sabe como nadie todo lo que ha luchado Ansu para poder estar en la cita mundialista, recuperándose de una lesión que ha supuesto grandes quebraderos de cabeza. Aun así, esa lesión ya es cosa del pasado.

El joven jugador azulgrana es uno más, puede competir al nivel del resto de sus compañeros y solo necesita ir jugando para coger las mejores sensaciones. Va por buen camino. Así lo asegura Bori Fati, padre del futbolista, en declaraciones a la 'Cadena SER'. En la entrevista, Bori afirma que "la lesión de rodilla hace tiempo que está olvidada. Físicamente está bien. La gente ve que no arranca pero es porque necesita ir jugando, tener minutos".

Sobre el Mundial, el padre de Ansu Fati sueña con que su hijo sea importante y pueda levantar el título: "Sueño con que Ansu vuelva con la Copa bajo el brazo y pueda dar una rueda de prensa para explicar cómo lo ha vivido él y su familia".

Por último, Bori contó una anécdota curiosa de cómo eligió jugar con España. Por sus palabras, el jugador no tuvo demasiadas dudas: "Ansu pudo escoger jugar con Portugal, nos ofrecieron la nacionalidad. Pero me dijo: '¡Papá, ¿cómo voy a ir a Portugal si no sé ni hablar portugués? Tú me trajiste a España y yo me quedo porque están mis amigos y mi vida'".