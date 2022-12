Beckham visita y da ánimos a Inglaterra

La leyenda de los ‘Three Lions’ se pasó por el centro de entrenamiento del Al-Wakrah Sports Club para ponerse al día con Gareth Southgate Declan Rice no entrenó con el grupo por enfermedad. Wilson, lesionado, y Sterling, ausente por motivos personales, tampoco se ejercitaron

Los futbolistas de Inglaterra recibieron una visita muy especial en su campo base. David Beckham, leyenda de los ‘Three Lions’, se pasó por el centro de entrenamiento del Al-Wakrah Sports Club para ponerse al día con Gareth Southgate y el equipo, a los que dio ánimos de cara a su enfrentamiento de cuartos de final del Mundial contra Francia.

Southgate y Beckham fueron compañeros internacionales en dos Copas del Mundo durante sus carreras como jugadores en Francia '98 y Japón y Corea del Sur en 2002. Así, el técnico inglés aprovechó la oportunidad para presentar a Beckham, quien ganó 115 partidos internacionales con Inglaterra y debutó contra Moldavia. en septiembre de 1996, con una camiseta personalizada que contenía su legado de jugador número 1078.

A quien no vio David fue a Declan Rice, que no se entrenó con el grupo por enfermedad. A priori su participación en el duelo no corre peligro, pues sin duda sería una baja muy sensible para Southgate por la importancia que tiene el centrocampisat del West Ham en el equilibrio del equipo. Tampoco se ejercitaron Callum Wilson por lesión y Raheem Sterling por temas personales.