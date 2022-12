Azpilicueta revela cómo le dijo no a Xavi

El defensa español mantuvo una sincera conversación con el técnico del Barça "Cuando las cosas son claras, se entiende y creo que Xavi lo entendió", asegura

César Azpilicueta era el objetivo número de Xavi Hernández para reforzar el lateral derecho del Barça. El futbolista, de hecho, esperó durante semanas a que la operación se concretara, pero finalmente se vio obligado a tomar una decisión y eligió seguir en el Chelsea. Así se lo hizo saber al técnico blaugrana, con quien mantuvo una sincera charla, tal y como ha explicado en 'Carrusel Canalla' de la Cadena Ser.

"En el Chelsea jugué menos de 30 partidos y ya era agente libre. No me había pasado en la vida. Llegaron los nuevos dueños y me demostraron las ganas de quedarse por mí", comentó en la entrevista, en la que también aseguró que "Londres es mi casa y mis hijos hablan mejor inglés que español". El futbolista compartió sus inquietudes con el entrenador del Barça: "Cuando tomé la decisión creo que Xavi lo entendió. Si las cosas son claras, se entienden".

Sobre la trayectoria española en el Mundial, comentó que "ahora viene lo bueno y tenemos que demostrar de lo que somos capaces". Y reivindicó el papel que está haciendo la selección: "Sentimos muchísima ilusión. Todo el mundo daba la fase de clasificación por sentada, pero Italia está fuera, Portugal entró en la repesca...". Eso sí, reconoce que ante Japón sufrió por la victoria momentánea de Costa Rica ante Alemania: "Cuando nos dicen que ha metido Costa Rica y que estamos eliminados casi me da algo. Era un grupo en el que podía pasar de todo".