Luis Enrique apuesta por la continuidad

El seleccionador español introduce un solo cambio en la alineación para intentar ganar a Alemania y sellar la clasificación para los octavos del Mundial de Qatar 2022 Dani Carvajal por César Azpilicueta, la única modificación de la 'Roja' respecto al equipo que pasó por encima de Costa Rica en el debut mundialista (7-0)

Había reiterado Luis Enrique, en sus ‘streams’ diarios y en rueda de prensa, que no es un entrenador al que le guste repetir alineaciones. En la comparecencia previa al encuentro ante Alemania ofreció una auténtica clase magistral sobre su forma de entender el fútbol. “No hago mis onces en función del rival, sino pensando en nosotros, en los futbolistas que me van a permitir jugar a lo que le me interesa”, dijo. El seleccionador español, sin embargo, solo ha realizado un cambio respecto al equipo que goleó a Costa Rica el pasado miércoles (7-0).

Dani Carvajal es la única novedad de la alineación de la ‘Roja’ para intentar tumbar a Alemania, una de las favoritas al título de campeón del mundo pese a la derrota en la jornada inaugural ante Japón. El lateral derecho del Real Madrid, que no jugó en el debut español por culpa de un resfriado que le impidió participar en los entrenamientos previos al mismo, sí que será de la partida hoy contra ‘Die Mannschaft’. César Azpilicueta, por consiguiente, tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo.‘Lucho’ da continuidad a Unai Simón bajo palos, a Rodri y Laporte como pareja de centrales y a Jordi Alba en el costado izquierdo de la defensa. El centro del campo ‘made in Barça’ –Busquets, Gavi, Pedri– y la afinada línea ofensiva –Ferran Torres, Marco Asensio y Dani Olmo– también repiten titularidad, aunque según la disposición facilitada por la Selección en redes sociales será Olmo (y no Asensio) quien ejercerá de delantero centro. Veremos si los atacantes van alternando sus demarcaciones durante el compromiso.

El triunfo de Costa Rica contra Japón ha dado 'pura vida' al Grupo E del Mundial de Qatar. Si España gana a Alemania, los de Luis Enrique se asegurarán virtualmente su presencia en la ronda de eliminatorias como primeros. Si vencen los teutones, los cuatro combinados de la liguilla llegarán a la última jornada con tres puntos. En caso de empate, los españoles dependerán de su resultado para pasar a octavos, mientras que los germanos necesitarán una victoria en la cita postrera... y que no la 'Roja' no falle.