Abrines estalla: “El arbitraje es lamentable”

El escolta señaló al arbitraje tras la eliminación del Mundial de España ante Canadá No solo se refirió al partido, sino al nivel en general durante todo el campeonato

Álex Abrines tuvo en sus manos la oportunidad de mandar a la prórroga el partido de España ante Canadá, pero la pelota no entró en la canasta y supuso la eliminación del equipo de Scariolo de este Mundial. Tras finalizar, el escolta expresó fuertes críticas hacia el desempeño de los árbitros tanto en el enfrentamiento contra los norteamericanos como a lo largo de todo el campeonato.

"No sé si me multarán, pero el arbitraje es lamentable. Son demasiado protagonistas y no puede ser. En un partido de este calibre, con dos equipos jugándose todo, los protagonistas somos nosotros, no ellos", comentó el jugador español, que calificó de floja la labor de los árbitros a lo largo del torneo: "No sólo en este partido, durante todo el torneo el arbitraje ha sido flojo. No me estoy quejando porque piten a favor o en contra, pero al final un día tiran para un lado y otro para otro, y no puede ser”, concluyó.

Varios de sus compañeros decidieron focalizar la derrota en la actuación del equipo, dejando a un lado las actuaciones de los árbitros. Uno de ellos fue Willy Hernángomez: "No hablo de los árbitros. Son personas, cometen errores. Creo que Canadá salió más fuerte en el tercer cuarto, no miro cosas de árbitros", dijo el pívot que ya piensa en cómo reconstruirse de cara al futuro de la selección: “Esto va a ser alimento y leña para el fuego del futuro en la selección. Tenemos ganas ya de que llegue el siguiente reto".