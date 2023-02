Valverde reconoce su mal momento

"Agradezco a mis compañeros que me están ayudando en este momento que no es tan bueno", dijo tras ganar al Al Ahly "Estoy muy feliz. Después de tantos partidos fue cuando me sentí más cómodo", admitió el centrocampista uruguayo

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, reconoció que se sintió "más cómodo" en las semifinales del Mundial de Clubes contra el Al Ahly (1-4), después de pasar momentos difíciles tras el parón del Mundial, como reconoció en vísperas del encuentro.

"Estoy muy feliz. Después de tantos partidos fue cuando me sentí más cómodo. Me mentalicé en valorar cada momento de este torneo. Estoy muy feliz por el rendimiento del equipo, obviamente", dijo en zona mixta.

"Agradezco a mis compañeros que me están ayudando en este momento que no es tan bueno. Siempre están ahí para darme una palabra de aliento. Fue muy especial convertir el gol y festejar con ellos. Tenemos que descansar y trabajar bien para ganar la final", añadió.