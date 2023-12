Ambros Martín: "El equipo nunca ha perdido la concentración ni se ha venido abajo"

España venció a brasil y consigue el pleno de victorias en esta primera fase El seleccionador destacó el gran nivel tanto en el plano táctico como en el técnico que mostraron las jugadoras españolas

El seleccionador español femenino de balonmano, Ambros Martín, no dudó en señalar como la clave de la victoria (25-27) cosechada este domingo sobre Brasil a la "fortaleza mental" del conjunto español que, como recalcó, supo mantener "la cabeza fría" en los momentos clave del partido. "Se ha visto a equipo con una mentalidad muy fuerte. Nunca ha perdido la concentración, ni se ha venido abajo y ha sabido mantener la cabeza fría en los momentos clave para poder contrarrestar la desventaja que llevábamos y ganar este partido", señaló Martín en declaraciones difundidas por la Federación Española.

No obstante, el preparador español insistió en que la victoria no se debió en exclusiva a una cuestión de fe y destacó el gran nivel tanto en el plano táctico como en el técnico que mostraron las jugadoras españolas. "No sólo ha sido una cuestión de garra. Ha sido una cuestión de juego. Nuestras jugadoras han realizado un trabajo muy importante tanto a nivel técnico como táctico", explicó el seleccionador.

Un Ambros Martín que no pudo ocultar su satisfacción por un triunfo de "tres puntos", como el mismo lo calificó, que permitió al conjunto español acceder a la segunda fase del Mundial con pleno de victorias en su casillero. "Estamos muy contentos porque era un partido de tres puntos con vistas a la segunda fase, además el hecho de que fuera un duelo tan igualado y las dificultades que hemos tenido que superar, tras arrancar el segundo tiempo con más cuatro y ponernos luego con menos dos, nos aporta un plus de energía y confianza para las siguientes finales", concluyó Martín.