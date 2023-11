Mick Schumacher disputará el Mundial de Resistencia y Le Mans con Alpine

El equipo Alpine ha revelado su alineación de pilotos para disputar el WEC 2024 en la máxima categoría de Hypecars, en la que destaca Mick Schumacher Tras un año en blanco como reserva de Mercedes, el alemán reconoce que "echaba de menos las carreras. Era difícil ver salir a los otros pilotos a pista"

Después de un año en blanco como reserva de Mercedes en la Fórmula 1, Mick Schumacher cambiará de registro en 2024 y disputará el Mundial de Resistencia con el equipo Alpine. Los franceses han inscrito dos Hypercar A424, en la categoría reina del WEC, y ya tienen su alineación, con la incorporación destacada del hijo del siete veces campeón del mundo de F1 Michael Schumacher , que se unirá a los pilotos franceses Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi y Paul-Loup Chatin y al austriaco Ferdinand Habsburg.

El piloto alemán, de 24 años, ha visto como se cerraban las puertas de la Fórmula 1 después de competir durante dos temporadas (2021 y 2022) con el equipo Haas, que le sustituyó por Nico Hülkenberg. Ahora, después de ser reserva en Mercedes en 2023, Mick asegura que "comienza un nuevo capítulo para mí con Alpine. He crecido con monoplazas, así que conducir un coche con cabina cerrada y ruedas cubiertas es una gran oportunidad para perfeccionar mis habilidades de conducción".

Our 2024 Hypercar Team 🏆



Charles, Nico, and Matthieu, who have worn the blue for multiple seasons take up their spots in the team, as we welcome Paul-Loup, Ferdinand and Mick to our WEC assault.#AlpineEnduranceTeam #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/xTIwum3f4q