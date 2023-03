El Rally Motul Costa Brava, récord de participación en España

En total, 240 coches de todas las épocas y procedencias participaron en la 71ª edición de la prueba decana de España, un cifra que supone un récord absoluto El programa #MotorDona, apoyado por Motul, logró reunir a 60 mujeres –8 pilotos y 52 copilotos–, la mayor participación femenina en una prueba automovilística en España

El 71º Rally Costa Brava ha demostrado que los clásicos no pasan de moda y gozan de mejor salud que nunca. Hasta 240 equipos han participado en la prueba decana de los rallies en España, puntuable para el Campeonato de Europa FIA de Rallies Históricos, así como para los campeonatos de España y el de Catalunya de la modalidad. Una cifra que supone todo un récord absoluto de participación en un rally organizado en nuestro país.

En la prueba, que arrancó el jueves en Girona y finalizó la noche del sábado después de recorrer 176 kilómetros repartidos en 13 tramos (12 para los apartados de Regularidad y Legend), compitieron 60 mujeres, 8 de ellas como piloto y 52 como copiloto, lo que representa más del 20% del total de copilotos inscritos. Nunca antes una prueba automovilística en España había contado con tantas mujeres, una muestra de que las barreras de género se van disipando en modalidades deportivas que tradicionalmente han desempeñado los hombres. Precisamente, éste es uno de los objetivos que busca el programa #MotorDona, una iniciativa de RallyClassics apoyada por Motul.

El numeroso público que ha seguido la acción en los tramos que han recorrido algunas de las carreteras más serpenteantes de la Costa Brava y del macizo de Les Guilleries ha podido ver de cerca algunos de los coches más emblemáticos de todas las épocas del Mundial de Rallies. De hecho, el parque cerrado situado en Girona capital se ha convertido en una especie de museo rodante del automovilismo.

El Lancia 037 que pilotó Miki Biasion y con el que ganó el Rally Costa Brava en 1983, justo hace 40 años, es el coche que más miradas ha atraído, también porque su piloto, el italiano Biasion –dos veces campeón del mundo (1988 y 89)–, ha estado presente y ha participado en la categoría Legend en lo que ha sido para él todo un homenaje. También han destacado decenas de coches –réplicas u originales– que otrora pilotaron auténticas leyendas de este deporte como los Ford Escort RS 1800 (Ari Vatanen, 1981), Renault R5 Turbo (Jean Ragnotti, 1981), Audi Quattro S1 E2 (Walter Röhrl, 1985), Ford Sierra RS Cosworth (Carlos Sainz, 1987), Subaru Legacy (Colin McRae, 1992), Lancia Delta Integrale (Didier Auriol, 1992), Subaru Impreza (Colin McRae, 1994) y Mitsubishi Lancer EVO VI (Tommi Mäkinen, 1999), entre muchos otros.

Miki Biasion, Tony Fassina –ganador del Rally Costa Brava 1982–, Jacques Alméras y la copiloto Fabrizia Pons son algunos de los exmundialistas que se dedicaron profesionalmente a los rallies y que han compartido actividad con participantes también experimentados y otros debutantes, como es el caso de los ciclistas profesionales Joaquim “Purito” Rodríguez y su compañero Oliver Avilés, enrolados en el equipo Motul, en el que han coincidido también con los dakarianos Josep Mª Servià y Fina Román; los periodistas de A3Media Mireia Germán y Marc Fuster, y Joan Dalmau y Xavier Guillén, redactores de coches.net y de TV3, respectivamente.

“Ha sido una experiencia espectacular e inolvidable. Lo hemos pasado de maravilla y nos ha pasado de todo, pero la verdad es que hemos disfrutado y aprendido mucho, porque la categoría en la que estábamos nosotros no es de ir todo el día a tope, sino que tienes que regular muchísimo. En el último tramo hemos sido séptimos, y estamos muy contentos aunque hasta el último momento no hemos aprendido cómo teníamos que llevar la media de velocidad, así que esto nos da más moral para venir el año que viene. Todos los tramos por los que hemos ido con el rally ya los había hecho en bicicleta, y creo que me duelen más las piernas y he sudado más yendo con el coche que con la bicicleta, así que esto también es duro”, comentó Joaquim “Purito” Rodríguez.