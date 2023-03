Albert Llovera vuelve a los rallies

Tras su experiencia en camiones en el Dakar, e,l piloto andorrano regresa al mundo de los ralles con la Toyota Iberian Cup como objetivo Escenarios de tierra (4), asfalto (3) y el Rally Princesa de Asturias (mixto), conforman un calendario muy exigente para Llovera

Los que pensaban que después de su paso por el Dakar, Albert Llovera permanecería con los brazos cruzados esperando la próxima cita en la Arabia Saudí se equivocadon. El piloto andorrano, en silla de ruedas desde los 18 años, vuelve a los rallies y ha asegurado su participación en la Toyota Gazoo Iberian Racing Cup 2023, de la mano del Grupo La Grajera.

La Copa monomarca del constructor japonés, que contará con una espectacular inscripción, se disputará a lo largo de la temporada en rallies de las competiciones nacionales, tanto de España como de Portugal, alternando pruebas de asfalto y tierra Junto a su copiloto Oscar José Lopez Saez, Llovera empezarán su temporada en el Ralli Rally Serras de Fafe e Felgueiras, prueba válida para el europeo de la especialidad (ERC), que se disputará el próximo fin de semana (días, del 10 al 12 ) en la zona norte de Portugal.

El andorrano, después de las conversaciones con Toyota España y MSi Motor & Sport Institute, se muestra muy motivado con la posibilidad de volver al mundo de los rallies: “Sin duda, estoy supercontento. Los rallys siempre han sido la especialidad del mundo del motor que más me ha gustado, poder volver después de 7 años de ausencia es un auténtico placer”. Además añadía: ”Participar en la Toyota Iberian Cup me permitirá estar activo toda la temporada y hacer muchos kilómetros en competición. Esto también me ayudará en el caso de haya la posibilidad de volver al Dakar la próxima temporada”.

Albert Llovera, que pilotará el Toyota Yaris GR RZ preparado por PCR Sport, tendrá a su derecha a Oscar Jose Lopez Saez, formando un tándem inédito: “La presencia de Lopez a mi lado en el habitáculo del Toyota Yaris puede ser de gran ayuda. Después de competir una temporada con un Yaris conoce bien la mecánica que llevaremos entre manos”

El calendario de la Toyota Gazoo Iberian Racing Cup, consta de las siguientes pruebas:

11/12 de marzo, Ralli Fafe (Portugal - tierra).

24/25 de marzo, Rally Terra da Auga (España - tierra).

29/30 de abril, Ralli Terras de Aboboreira (Portugal - tierra).

19-20 de mayo, Rally Pozoblanco (España - tierra).

24/25 de junio, Ralli Lisboa (Portugal - asfalto).

8/9 de septiembre, Rally Princesa de Asturias (España - mixto).

13/14 de octubre, Ralli Vidreiro (Portugal - asfalto).

3/4 de noviembre, Rally La Nucía (España - asfalto).