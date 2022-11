Pepe López, a sentenciar el título en Tenerife

El piloto madrileño junto a Borja Rozada llegan a la última cita del año con todo a su favor para coronarse campeones Iván Ares y David Vázquez quieren despedir el año con una victoria que en parte les haga olvidar la mala suerte que han tenido a lo largo de la temporada

La temporada del Nacional toca a su fin en el Rally Villa de Adeje. En Tenerife se disputará este fin de semana la última cita de año, a la que Pepe López y Borja Rozada llegan con la intención de culminar su gran año y coronarse campeones de España. Hyundai ya ha sentenciado su cuarto título de marcas y ahora los madrileños están a un paso de lograr los de pilotos y copilotos. Surhayen Pernía y Alba Sánchez intentarán acabar en el podio del campeonato, e Iván Ares y David Vázquez quieren también una victoria para despedir 2022.

La última cita del año será, tras la anulación de la prueba prevista en Lanzarote, el único rally que se dispute en Canarias. Con tramos de gran solera y tradición, los pilotos locales se unirán a la pelea por los puestos de honor, con Enrique Cruz como máximo favorito en una prueba que ha ganado varias ocasiones. Será árbitro en la pelea que por el título enfrenta a López con Efrén Llarena y Alejandro Cachón.Pepe López llega a Tenerife con las ideas claras: "Última cita del campeonato en Tenerife, y creo que lo más difícil ya lo hemos hecho y ahora toca hacer un rally con cabeza para regalarle a este gran equipo y los patrocinadores un campeonato que esperamos poder traernos para Madrid. Tengo muchas ganas de ver a toda la afición Canaria que tan bien nos ha tratado siempre y compartir con ellos este bonito rally.", asegura el madrileño.

Surhayen Pernía llega con ganas de olvidar el traspiés sufrido en La Nucía: "Después de un Rally de La Nucía, que no salió como queríamos a pesar de que estábamos haciendo una bonita carrera y éramos competitivos, ahora toca recomponerse en un Rally de Adeje que nos gusta. Puede ser un buen sitio para acabar el año con una alegría y terminarlo en el podio del campeonato. Podemos hacer un buen resultado, sumar unos buenos puntos y tenemos opciones de acabar en el podio, así que no queda otra que rodar al máximo hasta el último metro para intentar conseguir el objetivo. Seguro que Enrique Cruz aquí nos lo pone difícil porque conoce muy bien los tramos y siempre va muy rápido, pero el ritmo del campeonato ha subido este año un peldaño y vamos muy fuertes todos. Va a estar bonita la pelea porque todos nos jugamos mucho, y hay que acabar el año de la mejor manera posible", explica el cántabro.

Iván Ares por su parte también quiere brillar en los tramos tinerfeños: "Después de un año para olvidar, tengo ganas de acabarlo ya y que empiece una nueva temporada. Adeje es un rally que me gusta, que normalmente se me da bien, e intentaremos cerrar el año con una victoria que se nos está resistiendo. Pero va a ser muy complicado ganar el rally, no sólo por los rivales habituales, sino porque aquí tenemos a Enrique Cruz, que siempre va muy rápido. Creo que merecemos despedir el año con una victoria. Rally a rally hemos estado liderando, y por una cosa o por otra no hemos podido acabar, como ocurrió el otro día en Alicante, que íbamos marcando el mejor parcial y sufrimos una avería, y por eso nos merecemos una victoria", afirma el gallego.

El recorrido del Rally Villa de Adeje comienza el viernes y finaliza el sábado, con un itinerario de 453 kilómetros y 14 tramos que totalizan 126 kilómetros cronometrados.Horarios Rally Villa de AdejeViernes 25

16,30: Salida

17,05: TC1 (8,4 km)

17,35: TC2 (6,9 km)

18,00: TC3 (8,1 km)

19,00: TC4 (3,8 km)

19,25: Reagrupamiento y asistencia

21,10: TC5 (8,4 km)

21,40: TC6 (6,9 km)

22,05: TC7 (8,1 km)

23,30: Final etapa

Sábado 26

8,30: Salida

9,30: TC8 (6,3 km)

9,55: TC9 (20,4 km)

10,55: TC10 (3,8 km)

11,45: TC11 (9,2 km)

12,15: Reagrupamiento y asistencia

14,10: TC12 (6,3 km)

14,35: TC13 (20,4 km)

16,30: TC14 (9,2 km)

17,30: Final rally

Clasificaciones Campeonato de España 2022Pilotos

1. Pepe López, 204 puntos

2. Efrén Llarena, 186

3. Alejandro Cachón, 178

4. Surhayen Pernía, 145

5. Jorge Cagiao, 101

6. Iván Ares, 94

Marcas

1. Hyundai, 415 puntos

2. Peugeot, 254

3. Renault, 223

4. Citroën, 200

5. Suzuki, 127