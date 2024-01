Aprilia, debut y victoria en el Africa Eco Race

Casi 80 motos, 50 autos, camiones, SSV. Una caravana de más de 500 personas de 30 nacionalidades diferentes. Y una intersante categoría Raid no competitiva, en armonia con la Classic y su aroma a los rallys de otros tiempos.

Un nivel de organización ha estado a la altura, los vivacs bien montados y el ambiente familiar, son el alma de una prueba africana representada en España por AM TOURS, que parece tener un emocionante futuro por delante.

El recorrido y el roadbook marcado por el equipo de reconocimiento con Josep María Serviá y Fina Román, ha sido según los participantes excelente.

Motos

Tanto Yamaha como Aprilia, además de Harley Davidson con Joan Pedrero, se han volcado con sus equipos oficiales en el AER. Sus modelos bicilíndricos son el reflejo de la realidad del éxito de las Maxitrail en el mercado. En la próxima edición, se espera la llegada de otras fábricas interesadas en promocionar sus Maxitrail.

De Mónaco al Lago Rosa, una dura prueba para motos y pilotos / AER / AM

La carrera ha sido un duelo a tres bandas entre los pilotos de Yamaha Pol Tarrés y Alessandro Botturi y Jacopo Cerutti con su Aprilia.

La victoria se la ha llevado Jacopo Cerutti a seis minutos de A.Botturi (Yamaha). “No esperaba llegar tan rápido a este nivel, ha declarado el piloto de Aprilia. Hemos hecho un gran trabajo. Quizás el hecho de no tener ninguna presión me ha ayudado a conseguir la victoria”.

Pol Tarrés ha sido destacado protagonista ganando 3 etapas y acabado en el podio. A pesar de problemas físicos que arrastró los primeros días a causa de un par de caídas, el de Yamaha fue capaz de superarlos y demostrar velocidad, capacidad de gestión y buenas dotes como navegante. Desgraciadamente problemas mecánicos (bomba de gasolina) le condenaron a tener que conformarse con el tercer escalón del podio. “He aprendido mucho en esta carrera. Hace dos años no tenía ni idea de leer un roadbook y no sabía lo que era un rally. Dos años más tarde estoy en el podio y luchando por la victoria. He demostrado ser rápido y he hecho una carrera muy inteligente, pero la suerte no ha estado de mi lado con un par de fallos en la moto que me han dejado fuera de la lucha por la victoria”.

Joan Pedrero y su Harley Davidson Pan América han dado toda una demostración de esfuerzo y pundonor al ser capaces, con un modelo de serie, de llegar a la meta de Dakar pese a la dureza de la prueba y los cientos de kilómetros de dunas.

Un problema con la temperatura le privaron de completar una etapa por lo que Pedrero arrastró una penalización que no empañaron su gran actuación. “Hemos conseguido superar nuestro reto. Estoy muy contento y emocionado”, declaró Pedrero en las playas de Dakar.

Julián Saldaña (KTM) y Rubén Villarubia (KTM) se tomaron la prueba con filosofía ayudando al piloto italiano parapléjico Nicola Dutto (KTM) a luchar y disfrutar de su sueño. Ambos acabaron la prueba mientras que Rafael Gómez (KTM) sufrió una caída de la que pudo reponerse.

Autos: Carlos Vento en el podio

La categoría de Autos, SSV y Camiones la han dominado los franceses Paulin Gautier/Remi Boulanguer con el novedoso SSV de Apache. Paulin debutaba al volante, una leyenda del motocross al ganar doce pruebas del campeonato del mundo y ser miembro del exitoso equipo francés del motocross de las Naciones. Su compañero Boulanger es el hermano Eoudard, actual copiloto de Stéphane Peternansel que están disputando el Dakar Saudí.

Los belgas Pascal Feryn/Tom De Leeuw (Toyota) han acabado segundos por delante de Carlos Vento/ Carlos Ruiz del Old Friends Rally Team que además se han adjudicado la categoría T-4.

“Muy contentos con lo que hemos logrado. Han sido casi 7000 kilómetros de una prueba dura pero que nos han gustado y de la que hemos aprendido mucho. De no ser por los problemas que tuvimos de navegación y penalizaciones al inicio, hubiésemos optado a la victoria absoluta con nuestro T-4. Pero estamos satisfechos y con ganas de llegar a casa tras dos semanas de competición”.

Entre los camiones el checo Tomas Tomecek (Tatra) se ha llevado la que es su quinta victoria en el África Eco Race.

La categoría Classic ha tenido una muy buena aceptación y finalmente los belgas Eric Claeys/Tom Claeys se han llevado la victoria tras 1000 kilómetros de pistas y 27 tramos de regularidad, con su Toyota BJ 73 del año 1986.