Yamaha firma el mejor 'crono' en los test de Sepang

El británico Carl Crutchlow lideró la tabla de tiempos en Malasia, con la Honda en la tercera posición Ducati, que este año defiende título con Pecco Bagnaia, fue quinta con un discreto 2:02.115

La pretemporada de MotoGP ha echad a andar hoy de forma oficial con los test en el circuito malasio de Sepang. Un ‘shakedown’ reservado a los probadores de los equipos que participan en el mundial así como a los ‘rookies’ de la categoría, que en este 2023 se reducen al español Augusto Fernández, campeón del mundo de Moto2 en 2022.

El debutante, que esta temporada se pondrá a los mandos de la GASGAS en la categoría reina, consiguió firmar el segundo mejor crono del día (2.01.331), a 0.185 del tiempo conseguido por el Yamaha Test Bike. Aunque el conjunto nipón mantiene su política de no publicar cuál de sus pilotos se sube a la moto, parece ser que fue el británico Carl Crutchlow el encargado de marcar el 2.01.146 al manillar de Yamaha M1 T2 .

