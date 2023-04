Así queda la parrilla del domingo de Jerez

Aleix Espargaró se llevó la batalla y partirá primero tanto en la carrera del domingo como en la sprint de hoy Dani Pedrosa estuvo a punto de conquistar la primera plaza, pero finalmente fue sexto

Aleix Espargaró, el más rápido de los libres del viernes, se impuso en una Q2 (1:37.216) que arrancó marcada por una lluvia que apareció en los primeros compases pero no llegó a mojar. Se animaron los pilotos con el paso de los minutos, decididos a arriesgar, y dando paso a un sinfín de cambio de lideratos, que a vueltas tuvieron Miller, Álex Márquez o Zarco.

El piloto de Aprilia se llevó finalmente el gato al agua para conseguir la quinta pole de su carrera en MotoGP y partir desde la primera plaza tanto en la carrera de mañana como en el sprint que arrancará hoy a las 15.00 horas. Jack Miller fue segundo, con Jorge Martín tercero.

Dani Pedrosa, gran protagonista del fin de semana, acabó sexto, poniendo emoción hasta el último segundo, marcando sus parciales en amarillo y a punto de conquistar una primera fila que se le resistió al final.

A second-row start for @26_DaniPedrosa ✌️



The Little Samurai will be in the mix today and tomorrow 🤩#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/VYDeP76lZN