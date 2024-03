Predicciones MotoGP 2024: estas son las opciones de Marc Márquez y Jorge Martín

Este fin de semana (del 8 al 10 de marzo) el circuito de Losail abrirá el telón de la nueva temporada de MotoGP con el Gran Premio de Qatar. Una cita con muchos alicientes, entre ellos, el debut en carrera de Marc Márquez con el Gresini Racing.

El piloto de Cervera será una de las grandes atracciones del GP junto a Pecco Bagnaia, que defiende corona. El italiano se perfila como el gran rival a batir, especialmente después de los test de pretemporada, donde se vieron ya las primeras pinceladas del dominio de Ducati. Como ya hiciera en Sepang, el piloto turinés cerró las pruebas de Qatar en modo campeón, con el mejor crono y récord de pista incluido: 1:50.952. Un golpe sobre la mesa en la pretempoarada para dejar claro que este invierno los de Borgo Panigale han seguido trabajando en su proyecto ganador y que aspiran al título, con permiso del Pramac.

Después del apretado final de la temporada pasada, con Jorge Martín luchando por el título hasta la última carrera, el actual campeonato se presenta como una batalla entre el equipo oficial y un satélite que impresionó en 2023. El madrileño selló una impecable segunda parte del mundial, cimentada especialmente en los sábados al sprint (ganó 9 en todo el curso), y puso contra las cuerdas a Pecco. Un error en la última carrera decantó el campeonato en favor del italiano pero Martín dejó claro que es uno de los aspirantes para esta temporada.

El madrileño tras los test se mostró satisfecho con la moto, pese a que no ha habido grandes cambios respecto a la del año pasado. "Creo que en Qatar desaparecieron todas mis dudas. Fui mucho más rápido con la GP24, y habrá otros circuitos en los que seré aún mejor. Confío al 100 por 100 en que la nueva moto es mejor", explicó.

Todos contra Pecco

En el paddock, prácticamente hay unanimidad en cuanto a señalar a Pecco como favorito. El propio Jorge Martín apuntó al italiano como el "favorito". "Ha ganado en las dos últimas temporadas, así que creo que será el hombre a batir", afirmó en declaraciones a MotoGP. Una opinión compartida por otros como Johan Zarco o Marc Márquez, entre otros.

El de Cervera será otro de los grandes alicientes del curso tras dejar Honda y probar suerte en Ducati. Aunque Márquez, de momento, prefiere sacudirse la presión del favoritismo, algunas voces autorizadas del campeonato tienen claro que volverá a pelear por el título. "Ducati ha sido muy fuerte y tienen ocho motos en la parrilla, así que lo lógico es que Jorge sea, otra vez, uno de los que estén delante, al igual que Pecco Bagnaia. Tampoco puedes descartar a Marc Márquez, seguro que también será fuerte", indicó el campeón de 500 c.c. Mike Doohan en una declaraciones recientes. Algunos jefes de equipo y otros expilotos confían también en volver a ver al ilerdense peleando en las primeras posiciones.

"Si no he ganado una carrera en dos años no puedo pretender arrasar, no puedo pretender ganar un campeonato, primero tengo que construir. No vamos a empezar la casa por el tejado", apuntó Marc al respecto en una entrevista para 'DAZN'.

Marc Márquez, en la pretemporada / EFE

En las casas de apuestas, el mayor de los Márquez reina también como el favorito al título, incluso por delante del bicampeón Pecco Bagnaia y de Jorge Martín, aunque aún está por ver su adaptación a la Desmosedici. Aún así, sus ocho títulos mundiales avalan la euforia para esta nueva temporada.

Los mejores del resto

Con menos fuerza, aunque sin descartarse tampoco de la pela están Enea Bastianini y Brad Binder. El primero no pudo luchar el curso pasado tras el grave accidente que sufrió en el GP de Catalunya, pero este curso podría convertirse en un auténtico escudero para su compañero de equipo, Pecco Bagnaia. Por otro lado, la KTM demostró en 2023 ser una de las más fiables de la parrilla y una de las pocas capaces de disputar el reinado de Ducati, por lo que el sudafricano entra en la lista de aspirantes.

Hay expectación también en el debut de Pedro Acosta en la categoría reina, enrolado en las filas del GasGas. El murciano tampoco quiere oir hablar de sus opciones pero, como vigente campeón de Moto2, puede tener mucho que decir en el campeonato. Entre las escuderías europeas, la Aprilia de Aleix Espargaró y Maverick Viñales no parece estar en condiciones de liderar aunque ha cosechado buenos tiempos en los test de pretemporada.