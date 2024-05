"Se me ponen los pelos de punta al pensar que Márquez venga a Pramac"

El intercambio de cromos y las quinielas para ver qué piloto estará en Ducati la próxima temporada siguen siendo los protagonistas de la actual campaña. Bastianini podría perder su asiento y los dos grandes candidatos para ocuparlo son los españoles Jorge Martín y Marc Márquez.

Tras finalizar el GP de Francia, Márquez dejó claro cuál era su objetivo para la próxima temporada: tener una moto de última evolución y sin importar si es un equipo oficial o no. De esta manera, el de Cervera abrió la opción de Pramac. Fonsi Nieto, director de rendimiento del Pramac Ducati, alimentó los rumores de una posible incorporación de Marc Márquez a la escudería.

En declaraciones para 'Marca', el expiloto valoró la posibilidad de que Márquez se incorpore al equipo: "No sería nada malo. Imagínate, para nosotros, como equipo, que pudiera venir Marc Márquez se te ponen los pelos de punta de pensarlo. Estamos en una situación muy bonita", explicó.

"Queremos que nos quiten a Jorge"

Nieto es uno de los mentores de Jorge Martín y reconoce que pese a ser una decisión nada sencilla para Ducati, él no tendría dudas en el futuro del '89': "Obviamente, su sitio está en el equipo oficial, yo creo. Es una decisión difícil para Ducati, pero si fuera mía, no tendía dudas. Cada fin de semana se supera y mejora. Queremos que nos quiten a Jorge, es lo que hemos demostrado en Prima Pramac con nuestro trabajo, que todos los pilotos buenos que hemos tenido se haya ido al equipo oficial. Esa es nuestra parte del trabajo", expresó.

"No se puede pensar ahora en el campeonato"

Sobre el piloto madrileño, afirma que debe ir paso a paso y no pensar en estas alturas en el Mundial: "No sé ni los puntos que quedan. No se puede pensar ahora en el campeonato, se puede pensar que estoy peleando por un campeonato, voy a intentar no cometer fallos o, a lo mejor, un día conformarme con un segundo, pero no pensar en sí en el campeonato", reconoció.

Sobre el rendimiento del piloto, Nieto se muestra sorprendido y sigue sin saber cuál es su techo: "Está haciendo una temporada increíble y está demostrando lo que se ve en pista. Además, es espectacular cómo pilota, se ve hasta por televisión. Sigue con esa forma tan espectacular y cada vez más seguro. Por lo tanto, no sé dónde está su techo", concluyó.