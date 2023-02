Nuevos horarios de MotoGP: estos son los cambios en los tres días de Gran Premio

La nueva carrera al Sprint ha modificado la estructura habitual de los fines de semana Los FP1 y FP2 del viernes servirán para definir los pilotos que se meten directamente en Q2

A falta de una semana para que arranquen los esperados test de pretemporada en Sepang, MotoGP empieza ya a preparar la nueva temporada que se presenta con cambios importantes. Y no solo en cuanto a los equipos y sus pilotos se refiere, sino también en la propia organización de los fines de semana de carrera, que con la irrupción de la nueva carrera al sprint se ha visto obligada a cambiar.

MotoGP ha hecho hoy mismo oficiales los nuevos horarios que se estrenarán ya en el GP de Portugal que abrirá el Mundial 2023 el próximo 26 de marzo en el circuito de Portimao. La nueva cita al sprint, que añadirá aún más competitivad al campeonato, con más puntos en juego, se disputará cada sábado a las 15.00 horas, después de las sesiones de clasificación.

