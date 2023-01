Jorge Martín y Johann Zarco, una temporada más con la escudería Pramac

El equipo satélite de Ducati realizó su presentación oficial para la temporada 2023 "Tengo muchos objetivos y ambición", destacó el piloto español durante el acto

El español Jorge Martín y el francés Johann Zarco, representarán una temporada más los colores de la escudería italiana Pramac que dirige el italiano Paolo Campinoti, quien esta temporada contará con el apoyo de su compatriota Gino Borsoi, hasta la temporada pasada en el equipo de Jorge Martínez "Aspar".

Esta será la vigésimo segunda temporada consecutiva en el Campeonato del Mundo de MotoGP, que esta nueva temporada contará con la novedad de la carrera al esprint (mitad de distancia de la carrera habitual) del sábado.

Por tercer año, el equipo contará con la dupla formada por Jorge Martín, campeón del mundo de Moto3, y Johann Zarco, bicampeón del mundo de Moto2, y ambos están listos para salir a rodar con la nueva Ducati Desmosedici GP23, la versión "de fábrica" de la Ducati Desmosedici.

The moment of @pramacracing's unveiling 🙌@88jorgemartin and @JohannZarco1 pulled the covers off their 2023 challenger! #MotoGP pic.twitter.com/bFAGmugfNb