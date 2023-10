MotoGP hoy: Carrera al sprint en el GP de Tailandia, en directo y en vivo

" El objetivo no era hacer segundo, sino la victoria . Aún así, nos conformamos con esta P2. Gran trabajo del equipo en lo que llevamos de fin de semana, a ver si podemos acabar de ajustar algunas cosas y peleamos por todo mañana en carrera".

10:31

LUCA MARINI

"El problema con el neumático trasero lo continuamos teniendo, pero bueno, lo hemos podido salvar. En la salida de las curvas lo he sufrido mucho. Cuando me atacó Brad, no pude defenderme bien. El calor va a pasar bastante factura mañana, así que intentaremos gestionarlo de la mejor manera".