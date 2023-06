Miller y Márquez, cara a cara tras su polémica

El australiano matiza sus críticas: "Era una pregunta trampa y la respuesta la sacaron de contexto muchos periodistas que no estaban ahí", ha comentado Miller en Assen "Todos han dicho que hablaba de Marc, pero era en general, me refería a él y otros pilotos que están en su situación. Entiendo que es difícil, pero no es bueno andarse quejando", dice

A MotoGP le va la 'marcha'. De ahí que a la hora de confeccionar la lista de pilotos para la rueda de prensa previa al TT de Assen decidiera unir a Marc Márquez y Jack Miller. El australiano protagonizó unas polémicas declaraciones tras el GP de Alemania, donde Marc optó por no participar en la carrera después de encadenar cinco caídas con la Honda.

Miller dijo en Sachsenring que "te pagan por correr y no por comportarte como una jodida princesa", y aunque sin nombrar a Márquez, sí reveló un detalle que se apuntaba al de Cervera. "¿Por qué son una mierda? Porque es cosa suya. Echaron al 99% de los ingenieros, para meter a sus ingenieros, a sus hombres", espetó.

Hoy en Assen, el piloto de KTM ha matizado sus palabras ante la atenta mirada de Marc: "Hay mucha tontería en las reacciones. Era una pregunta cebo, un poco trampa y luego la respuesta la sacaron de contexto muchos periodistas que no estaban ahí", ha comentado Miller.

"No señalaba a nadie en particular, era una observación en general. Después todos han dicho que hablaba de Marc. Me refería a él y a otros pilotos que están en su situación. Entiendo que es difícil, pero no es bueno andarse quejando, no es bueno para el campeonato ni para nadie", ha añadido el australiano.

Por su parte, Márquez ha reiterado su compromiso con Honda para el futuro y ha explicado en su condición física tras las caídas de Sachsenring se tomará el fin de semana en Assen "con mucha precaución".