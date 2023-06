Miller se burla de las quejas de Márquez

"Te pagan para pilotar una moto, no para ser una jodida princesa y quejarte de tu moto” dijo Miller en alusión a Marc aunque sin nombrarlo El australiano reivindicó su trabajo en KTM: " Somos los únicos que no nos quejamos de nuestras motos y que intentamos hacer algo al respecto, arreglarlas"

Jack Miller no tiene 'pelos en la lengua' y tampoco ningún sentido de la diplomacia. El australiano , que este domingo en el GP de Alemania finalizó sexto y fue el único piloto no Ducati entre los nueve primeros clasificados, reivindicó su trabajo en KTM y arremetió contra los pilotos que se quejan de sus motos, en clara alusión a Marc Márquez, aunque sin nombrarlo, después de que el piloto de Cervera se autodescartase de correr en Sachsering tras sufrir su quinta caída del fin de semana.

La crisis de Honda fue el tema del día en Alemania, con Mir y Rins lesionados, Nakagami muy lejos en carrera y Márquez en el motorhome. “¿Pero por qué son una mierda? Porque es cosa suya. Echaron al 99% de los ingenieros, para meter a sus ingenieros. Sus hombres”, espetó Miller recordando , siempre sin mencionar su nombre, que en su momento Marc se rodeó de su equipo de confianza en Honda.

“Y ahora están jodidos y ni siquiera pueden pasar de una vuelta. Así que es su propia obra. Todo el mundo quiere quejarse de sus propias motos, nadie quiere hacer nada al respecto. Cállate la p*** boca y sigue con tu trabajo. Te pagan para pilotar una moto, no para ser una jodida princesa y quejarte de tu moto”, lanzó.

El australiano también habló de la marca que domina el Mundial en la actualidad, Ducati, con ocho motos en parrilla: “Ahora son buenos. De eso no hay duda, pero no siempre han sido buenos. Ya les cogeremos. Somos los únicos que no nos quejamos de nuestras motos y que realmente intentamos hacer algo al respecto, arreglarlas. Todos los demás, lo único que hacen es tirar sus juguetes fuera de la cama y dicen que ‘su moto es una mierda’. Así de sencillo”.