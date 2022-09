Márquez, el único con el ritmo de las Ducati

Zarco, Bagnaia y Martín copan, de momento, la primera línea del Gran Premio de Tailandia, en Buriram, demostrando el poderío de las Ducati, que siguen sin tener órdenes de equipo para ayudarse a ganar el título "No sé yo, si la carrera fuese hoy, que no lo es, igual podía pelear por el podio o la victoria, pues cada vez me encuentro mejor, la verdad", reconoce el líder del equipo Repsol Honda, que sigue con su recuperación

Todos reclamaron, simpática y profesionalmente, su ayuda. Todos le pidieron que volvieran cuanto antes. Sobre todo los dos candidatos que pelean con el italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati) por la conquista del título mundial de MotoGP. El veterano catalán Aleix Espargaró (Aprilia) llegó a decir, y no con la boca pequeña, que si él tenía que arrodillarse ante Marc Márquez (Honda) para que le echase una mano en las últimas carreras, lo haría. Y Fabio Quartararo (Yamaha), campeón y actual líder del Mundial de la máxima categoría, dijo que "solo Marc nos puede ayudar a frenar el poderío de las Ducati".

Y, sí, apareció Márquez en Aragón y ya pasaron cosas. Siguió en Motegi (Japón) y continuaron pasando cosas, tanto como que logró la 'pole position', en agua, cierto, y, al final, acabó cuarto en carrera. Y hoy, en la primera sesión, del Gran Premio de Tailandia, en Buriram, MM93 lideró los entrenamientos. Lo que no está ocurriendo es que tanto Bagnaia, que se cayó en Motegi, como el 'Diablo', que acabó octavo, como el mayor de los Espargaró, que quedó, por vez primera, fuera de los puntos, estén cumpliendo con su parte del trato.

Espargaró, mal

Es más, hoy, en Buriram, solo Márquez ha podido y sabido soportar el ritmo de las 'Desmosedici' de Johann Zarco (primero, con 1.30.282), Bagnaia (a 0.018 segundos) y Jorge Martín (a 0.190). El ocho veces campeón del mundo, que sigue probando piezas que le suministra Honda de cara a la creación de la moto del 2023, fue líder en la primera sesión y acabó la jornada en cuarta posición, a solo 0.242 segundos del mejor crono. Por detrás quedaron los otros tres candidatos al título.

El problema es que el hombre del tiempo tailandés dice que mañana llueve sobre el circuito de Buriram y, por tanto, los que no se han metido hoy en la Q2 directamente, por ejemplo, Enea Bastianini (Ducati, 11º) y Aleix Espargaró (Aprilia, 13º), se la tendrán que jugar en la Q1. Dicen, cuentan, que el nuevo neumático que Michelin ha llevado a Tailandia para soportar las altas temperaturas es de una carcasa que no se adapta bien a la Aprilia.

Márquez, muy optimista

"La verdad es que si la carrera fuese hoy, que no lo es y, por tanto, las cosas pueden cambiar mucho, podría pelear por lo mejor, es decir, por pelear por el podio o, incluso, la victoria, aunque eso, a estas alturas de mo recuperación, siguen siendo palabras mayores", señaló Márquez al concluir las dos sesiones de entranmiento en Buriram. "Podría pelear por todo pues creo tener, en seco, veremos mañana si llueve, el ritmo de los dos mejores que, para mí, son Quartararo y Bagnaia. No estoy lejos de los mejores y, por tanto, si todo sigue así, podemos soñar con algo bueno".

Márquez reconoció, con la sinceridad que le caracteriza, que "en Japón me sentí mucho mejor que en Aragón y aquí, mejor que en Japón. Puedo seguir apretando y aunque al final de la jornada noto el cansancio, la verdad es que al día siguiente puedo seguir forzando y nada de dolor, lo que es muy, muy, importante".