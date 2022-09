Márquez se encomienda a la lluvia en Tailandia

Marc Márquez remarca que "en agua se abren mucho más las posibilidades" Miller, ganador en Japón, incrédulo cuando el 93 insiste en que llega en "perfil bajo" a Buriram

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cuarto en Japón la semana pasada, resaltó sobre la posibilidad de que el fin de semana tailandés sea con lluvia que "el objetivo sería hacerlo en seco porque así sigues haciendo kilómetros, probando cosas y físicamente sigues mejorando más porque aprietas más, pero sí que es cierto que en agua se abren mucho más las posibilidades".

"Eso no significa que en agua tenga que ir como el sábado de Japón, que lo vamos a intentar, está claro, porque se abren las posibilidades, ya que en agua la sensación que tienes es muy relativa por la cantidad de agua que hay en pista y el 'grip', pero veremos, veremos cómo va todo", explicó el piloto de Repsol.

De su rendimiento en el "Twin Ring" de Motegi dijo que "evidentemente ilusiona". "Al equipo y a mí también me viene bien ilusionarme, pero tengo que ser realista, y en Japón vino todo de cara cuando salí y la moto iba bien, no toqué nada".

"El sábado llovió y no hubo tiempo para hacer ninguna puesta a punto y si te fijas en los tiempos del domingo eran los mismos que los del viernes, algo que nunca pasa, pues siempre se va mejorando, y eso me ayudó ya que cuanto más rápido se va más físico es y más se pone la moto en crisis, y esto ayudó al saberlo gestionar de la mejor manera. Pero tenemos que ser realistas y ahora hay tres pilotos que se están jugando el mundial que siempre están delante, estuvieron detrás, por lo que sea estuvieron detrás, pero esa no es nuestra guerra, aunque el cuarto puesto se hizo, de una manera u otra", reconoció Marc Márquez.

Sobre su rendimiento técnico aseguró que "fue un fin de semana muy positivo" para él, "para Honda y para todos y fue importante hacer un fin de semana tan sólido". "Pero lo más importante es que acabé en un buen estado físico, cuidé mucho mis condiciones y trabajé bien con el neumático".

"Hicimos una buena carrera y kilómetros con la moto, pero desde Jerez 2020 no era capaz de atacar en las últimas vueltas por el dolor y me venía un poco abajo, pero en Motegi pude, es verdad que me falta todavía fuerza, lo normal, pero acabé bien y en Japón, la meteorología nos ayudó al no estresar tanto el físico el sábado", recordó Marc Márquez.

"Tailandia es un circuito que me gusta y guardo muy buenos recuerdos porque fue una celebración especial -la del octavo título mundial- pero este año no llegamos en esta misma situación y no llegaremos a la última curva a jugarnos la carrera, o así lo creo. Han pasado muchas cosas desde entonces”, señaló el piloto de Repsol.

Cuando han mostrado imágenes de su última victoria en Buriram, en el 2019, cuando derrotó al 'Diablo', en la última curva, conquistando su octavo título mundial, Márquez comentó: "Voy a tener que cambiar ese adelantamiento, pues ya está muy visto. No, en serio, no creo que lleguemos tan bien como para poder pelear por la victoria y, no siquiera, el podio este domingo. Venimos en perfil bajo....." Y, de pronto, Miller, sentado a su izquierda, gritó "¡perdón, Marc! ¿tú en perfil bajo? ¿lo dices en serio?, no me lo creo! ¡ya, sí seguro!", bromeó el australiano.

"En el futuro tendremos que probar el de carbono en diferentes especificaciones y aquí voy a trabajar para Honda y si tenemos tiempo probaremos un par de cosas, pero que son muy importantes para el concepto de moto del año que viene. No es lo mejor para lograr un buen resultado, pero estoy aquí para trabajar para 2023”, recalcó Márquez.