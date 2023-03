Márquez quiere volver a la cima del Mundial de MotoGP

Se estrena el documental 'Marc Márquez: All in' (Con todo) que se podrá ver en Amazon Prime Video y donde el catalán repasa su trayectoria "En dos años he madurado más que en diez. He madurado más de los 27 a los 28 años que de los 20 a los 25", reconoce el de Cervera

Se estrena el documental 'Marc Márquez: All in' (Con todo) que se podrá ver en Amazon Prime Video y el piloto de Cervera, en en una entrevista con el diario MARCA, hace un repaso de su vida y trayectoria deportiva.

Con respecto al título elegido para el documental, el catalán no está seguro de si sería el más apropiado: "El 'All in' es más de la decisión que se tomó en 2022. O sea, de mi vida le pondría otro título. Lo tendría que pensar y no lo puedo desvelar ahora, pero más de coger toda mi carrera deportiva, ¿qué han sido 15 años? ¿20? y entonces lo valoras si ha sido exitosa, si no... Sí, ha sido exitosa, pero entonces le buscas un título. De momento, ha sido exitosa, pero tendría que ser un título más alegre. Lo del 'The last dance' (El último baile', del documental de Michael Jordan), tampoco. Eso no, más resumen".

Los episodios sobre sus lesiones y operaciones forman parte de las etapas más ingratas: "Sería difícil. Lo pondría de una película que se está haciendo y sabes que se está haciendo mal, que te está haciendo mal a tí, que estás sufriendo, pero te gusta el sufrimiento. No sé exactamente qué película o serie podríamos buscar, pero lo estás haciendo, estás sufriendo, pero quieres ese sufrimiento porque tienes la esperanza del día de mañana. Sería un 'thriller' total".

En un capítulo de la serie se aborda su relación con Valentino Rossi: "Si tú haces una docu-serie, tienes que tratar todos los momentos. Se ha focalizado más en el año pasado, lógicamente, pero se ha tocado también el tema Lorenzo, el tema Pedrosa, pero lo que pasa es que no fue de tal magnitud. Porque Valentino es Valentino. Entonces, se emplea un poco más de tiempo en lo de Valentino que en lo de Lorenzo y Pedrosa, porque tampoco había mucho más que explicar. Pero se tiene que tocar todo. Si haces una docu-serie tienes que contarlo todo, estar abierto a... y yo no quería tocarlo, pero tienes que hacerlo".

También aborda su relación con Honda: "Un matrimonio no es siempre felicidad. Hay algún enganchón, momentos en que va mejor; momentos en que va peor, momentos en los que hacéis todo juntos, momentos de 'déjame respirar un poco'. Ojalá que sea una relación de matrimonio, con altibajos, pero que sea duradera. Ahora tengo dos años de contrato, te tengo que decir que sí, que espero que sea duradera".

Y a título personal, ante todo, Márquez se considera una persona normal: "Es que como persona, casi todas las series que he visto son como dramas y no pega para nada con esto. Pero, como persona, es 'Maduración'. En dos años he madurado más que en diez. He madurado más de los 27 a los 28 años que de los 20 a los 25. No sé exactamente cómo sería, pero sería así".