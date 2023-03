Márquez: "No podemos ser optimistas, pero cabrearnos no nos aporta nada"

El balear finalizó decimonoveno en la primera de las dos jornadas de test de pretemporada Su compañero, Joan Mir, fue decimocuarto y firmó una caída al final de una jornada "muy difícil"

La primera de las dos jornada de test de pretemporada en Portimao volvió de dejar sensaciones agridulces en el equipo oficial de Honda. Ni Marc Márquez ni Joan Mir acabaron satisfechos con los resultados, situados decimonoveno y decimocuarto, respectivamente, en la tabla de tiempos.

El de Cervera se tomó con filosofía la situación. “No podemos ser optimistas, pero cabrearnos no nos aporta nada en este momento", comentó al finalizar la sesión recalcando que "los ingenieros han trabajado durante el invierno, y ahora ya sabemos lo que tendremos, al menos, en la primera parte de la temporada”. Respecto a las múltiples pruebas que realizaron, Márquez desveló que “hemos probado muchas cosas, pero terminé con la misma moto de Sepang. Es el mejor paquete que tenemos”, desveló.

Menos convencido que el de Cervera acabó Joan Mir, que continúa con su adaptación a la Honda y reconoció no haber sentido "cómodo" en la primera toma de contacto con el trazado portugués. “Ha sido un día difícil en el que no me he encontrado bien con la moto. No voy cómodo, y aún hay un trabajo importante por hacer”, comentó el mallorquín que afirmó que “lo único positivo que podemos sacar es que en dos sectores damos pena pero en los otros dos estoy entre los diez primeros. Es un poco extremo”.

El “36” reconoció que se esperaba un inicio de test más plácido pero que se encontró con los mismos problemas que en Sepang, pero más grandes”. “Me esperaba llegar con las cosas un poco más que en su sitio. Hay que currar”, sentenció.

Una jornada que “no ha sido fácil” y que finalizó para Mir con una caída ya al final. "He salido para bajar los tiempos, pero no me encuentro cómodo y necesito hacer varias vueltas antes de apretar. En cada vuelta iba bajando pero al intentar ganar en la frenada lo que no ganamos en curva he abusado un poco y me he caído. Una cosa es caerse por intentar ir rápido, pero cuando te meten cuatro décimas en un sector y encima te caes...", explicó.