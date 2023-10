María Herrera y su 'cruzada' por el motociclismo femenino

"Hay que dar máxima visibilidad a las mujeres en este deporte", reivindica la piloto toledana Primera mujer en ganar una carrera en el CEV, en 2013, se plantea competir en el Mundial Femenino en 2024

María Herrera, la primera mujer en ganar una carrera en el Campeonato de España de Velocidad en 2013, planea su participación en el primer Campeonato del Mundo Femenino de Motociclismo , la próxima temporada 2024-25, y destaca que, aunque para ella las mujeres pueden competir en igualdad de condiciones con los hombres, es "crucial" que sean visibilizadas en este deporte.

"Durante toda mi carrera he luchado por abrir puertas y romper barreras en este deporte. Siempre he competido en parrillas mixtas y creo firmemente que las mujeres pueden competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, hace falta que visibilicemos a las mujeres en este deporte y este Campeonato del Mundo puede sentar las bases para que las mujeres tengan más posibilidades de llegar a la élite del motociclismo", ha apuntado Herrera.

La piloto toledana se plantea ser una de las integrantes de este nuevo campeonato tras el anuncio oficial de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Dorna Sports de su llegada.

"A lo largo de mi carrera, me he enfrentado a grandes desafíos debido a la falta de apoyo y patrocinio. A pesar de mis logros, no ha sido fácil conseguir el respaldo necesario para avanzar en mi carrera. El camino ha sido y sigue siendo duro, pero estoy decidida a allanar el camino para las futuras generaciones de mujeres piloto. Por ello, espero que el nuevo Campeonato del Mundo de Motociclismo Femenino ayude a cambiar esta situación y ofrezca más oportunidades para todas las mujeres en este deporte”, señaló.

El campeonato comenzará en 2024, contará con 22 pilotos y constará de seis citas, desarrollándose junto con el Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike.