Márquez reconoce estar en el peor momento de su carrera deportiva

El piloto catalán admitió que, además de las malas sensaciones, su estado físico le está dificultando competir También reconoció que, a estas alturas de la temporada, corre para él más que para los ingenieros de Honda

El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que acabó decimoséptimo la carrera esprint del Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito TT de Assen, reconoció que se encuentra en el peor momento de su carrera deportiva.

"Sí. Aparte de la lesión, sí, pero hay que seguir, repito que, en los momentos difíciles, no tiras de motivación, sino de fuerza de voluntad, sacrificio, constancia, rutina...", afirmó Márquez.

"Y ahora, a volver a casa y a trabajar en la recuperación, desconectar unos días, que también me vendrá bien, para preparar la segunda parte de la temporada físicamente e intentar llegar a Silverstone como llegué a Portimao y a Mugello, al máximo físicamente, para rendir a mi máximo y sacar el máximo de cualquier situación y en cualquier circuito", se conjuró el piloto de Honda.

"Corro para mí ahora mismo", afirmó Marc Márquez al ser preguntado si corre para él o para los ingenieros de Honda. "Es cuestión de medio segundo y, yendo medio segundo más lento, que es lo que he hecho, los problemas son los mismos, lo que pasa que no coges tanto riesgo", añadió.

"Sí es verdad que este fin de semana no está sólo el límite de las malas sensaciones, sino también que físicamente no es fácil correr como estoy. El dedo y el tobillo, aún, pero la costilla rota, cuidado. No había corrido nunca con una costilla rota y cada vez que activo el pectoral no puedo trabajar bien con el brazo y se me carga la escápula, porque vas en modo protección. Eso no te permite trabajar como quieres", explicó.

"Ahora trabajaré con el fisioterapeuta y mañana... Hoy he salido bien, pero he visto que no era mi sitio y abría puertas y, cuando me han pasado y he visto un grupito en el que iba cómodo, ahí he hecho la carrera, detrás de ellos, sin buscar follón y a acabar la carrera", insistió el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"Hay que seguir, porque en casa no mejoras. Si es verdad que, si ahora tuviese dos carreras más seguidas, esta me la saltaría, pero al haber ésta y luego un mes y medio de parón, me viene bien estar aquí, dar vueltas y seguir acumulando kilómetros", recalcó Marc Márquez.

"El piloto es el primero que tiene que ser honesto y les he dicho -al su equipo- que la moto tendrá unas carencias, pero es que yo tampoco estoy listo este fin de semana y no estoy pilotando al máximo de rendimiento ni de la moto ni mío, porque estoy lesionado", afirmó.

"Les he dicho que cuidado con los datos de este fin de semana, porque no estoy pilotando como se debe pilotar una MotoGP, porque no puedo. Les digo que hago unos sectores y otros que los olviden, y es así como intentan sacar algo en claro y analizar. He corrido con el chasis de Portimao, para volver a coger información diferente, y mañana seguiremos en eso, y probando geometrías y balances diferentes para entender para el futuro", comentó sobre sus planteamientos Marc Márquez.