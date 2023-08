Marc Márquez sobre la posibilidad de podio: "Me tiene que tocar la lotería"

El piloto de Cervera tiene claro que en el Circuit le tocará "sufrir un poquito más" Con los test de Misano en el horizonte, el de Honda se mostró "ilusionado"

El español Marc Márquez (Honda RC 213 V) ha dicho en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Cataluña de MotoGP que Montmeló "es uno de los circuitos, de estos dos o tres que tienes en el calendario, en los que más sufría cuando estaba en mi mejor momento y este año tocará sufrir un poquito más".

"Intentaremos hacerlo lo mejor posible, sacar el ciento por ciento de la situación y durante el fin de semana ver en donde estamos", explicó el ocho veces campeón del mundo.

Al referirse a los próximo test de Misano, en donde se tiene que comprobar la evolución del prototipo de 2024, Marc Márquez dijo estar "muy ilusionado por ver cómo va esa moto y a la expectativa, igual que vosotros, para ver qué es lo que sale de ahí, pero si la valoración es negativa pues tocará seguir trabajando, buscar soluciones para el proyecto y seguir evolucionando".

"Lo importante es que estamos unidos todos los pilotos de Honda, que nos estamos quejando de lo mismo, y eso creo que es un beneficio para el proyecto o es un punto positivo para el proyecto, pues uno no se queja de una cosa y otro de otra, todos sufrimos en el mismo punto y eso significa que la solución para el proyecto tiene que ir encarada en una dirección y luego ya veremos", explica Marc Márquez.

En cuanto a sus posibilidades este fin de semana en Montmeló, en donde a pesar de sufrir siempre ha acabado en el podio, fue sincero al asegurar que "pinta complicado, me tiene que tocar la lotería y veremos, pues nunca se sabe, pero estamos en una dinámica completamente diferente y me gusta escuchar este dato, pero ahora mismo no toca pensar en eso".

Sobre la continuidad del italiano Marco Bezzecchi en su actual equipo, explicó que "muchas veces los pilotos tienen que encontrar, no solo la moto o el piloto y el equipo, sino el conjunto, y cuando Bezzecchi está haciendo ahora su mejor temporada en MotoGP y está siendo competitivo, qué sentido tiene cambiar". Olé por él de quedarse ahí, tiene una moto competitiva y lo está haciendo muy bien".