Marc Márquez lanza una advertencia a Honda sobre su futuro y pide "hechos, no palabras"

El piloto de Cervera espera que los test de este lunes en Misano sean productivos "Tiene que haber reacción, y la está habiendo, pero a ver si es suficiente o no", apuntó

El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), en boca de todos más por su futuro que por el séptimo puesto conseguido en el Gran Premio de San Marino, confirmó que los test del lunes con el prototipo de 2024 son "importantes, muy importantes".

"A ver qué tal las sensaciones, veremos cómo va, pero aparte de todo esto también tiene que haber otros hechos, no sólo la moto, tiene que haber hechos, tiene que haber reacción, y la está habiendo, pero a ver si es suficiente o no", reconoce Márquez.

"Al final, el tiempo pasa, y para un piloto van pasando los años y es un año menos que tienes de carrera deportiva. Así que es ahí donde tengo que tener mis tiempos, mis teorías y mis decisiones", insistió al respecto Márquez, quien aseguró que no puede "decir de qué tiempo hablamos, pero no puede ser mucho más largo porque ya estamos en septiembre, así que, sí, tengo mis tiempos, tengo mis teorías".

Y, sobre ello, explicó: "Evidentemente, lo dije este fin de semana, evalúas en pista, lo dijo ayer Alberto y lo digo yo hoy, tú valoras las acciones por hechos, palabras… han prometido demasiado en estos últimos años y valoras por hechos y por reacción en ese momento".

"Es ahí donde quiero ver reacción, en los hechos. Mañana voy a probar la moto nueva y será un punto muy importante porque en teoría han trabajado todo este año para esta moto, y ahí, a partir de ahí, ver cómo funciona, ya que hay un nuevo jefe de proyecto que creo que está trabajando también junto a Kokubu para esta nueva moto, con nuevas ideas", continuó el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

En lo que a todos los rumores se refiere, Marc Márquez reconoció entre sonrisas que tiene "la capacidad" de que no le "afecte en pista, pues si te pasa esto con 20 años puede ser que te despistes y que luego no estés tan centrado". "Pero cuando tengo presión, cuando tengo este extra de atención, doy más y, de hecho, ha sido el mejor fin de semana del año, sin caídas, competitivo dentro de lo que tenemos, séptimo, el mejor domingo".

Y, enseguida recalcó: "No me afecta, pero también tengo ganas de decidir y dejarlo todo claro en breve".

Márquez fue de los pocos pilotos que eligió neumático blando para la carrera y afirmó: "Ha sido la estrategia perfecta, sinceramente he hecho la carrera perfecta, pero incluso así estamos lejos, a 13 segundos de los pilotos de arriba".

"He sacado el máximo, he atacado cuando lo he necesitado, he sufrido y he sabido hacerlo en el buen sentido, me he defendido en las últimas vueltas porque venía un grupo grande y creo que hemos hecho una buena carrera, pero tenemos que entender por qué no podíamos usar el medio, perdíamos mucho rendimiento, sobre todo en la entrada en curva, también en la salida", explicó Marc Márquez.

"Con este neumático tienes que jugar mucho con tu cuerpo al final, y hoy he sufrido también en la parte física, no porque no esté en forma, sino porque la moto me exige mucho para intentar manejar esa situación", comentó Márquez, quien dijo haber tenido molestias en los dos brazos.

"Sí, en los dos brazos, pero ha sido todo el cuerpo, cuando lo sientes al límite. Es cierto que he usado mucha energía tratando de cazar a Viñales, porque he pensado en llegar hasta él y mantenerme a su rueda hasta el final con el rebufo, pero cuando le he pillado estaba destruido y he tenido que bajar un poco e incluso Oliveira me ha adelantado y fue imposible devolvérsela", comentó.

A vueltas con la moto de 2024, reconoció: "Bradl ha usado la moto este fin de semana y parece un poco diferente en la manera de pilotar, pero el rendimiento con él no ha sido muy diferente, así que quiero esperar, no quiero infectarme de los comentarios de otros pilotos y sólo quiero probar la moto, limpiar mi mente y dar los mejores comentarios a los ingenieros".