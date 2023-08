Marc Márquez se confiesa: "No encontraba mi sitio..."

El piloto catalán sorprendió en rueda de prensa al afirmar que se dejó adelantar para correr detrás de Mir "Quería ir detrás de una Honda, porque no lo he hecho en toda la temporada. Vi que tenía muchos problemas y vi dónde perdía y dónde no", explicó

Marc Márquez se quedó sin Q2 y tampoco puntuó en la carrera al sprint de este sábado, en el que es uno de sus peores días en MotoGP. El piloto de Cervera ha explicado en rueda de prensa que prefirió esperar a las otras Honda para ir con ellas y 'coger información'.

"Ha sido un día muy complicado. En agua tampoco han salido las cosas. En la Q1 he arriesgado para intentar ver si tenía algo más, pero las sensaciones no eran buenas, había muchas caídas y he dado un pasito para atrás. En la carrera no me encontraba bien, sin buen 'feeling', y he decidido esperar a las otras Honda, para terminar la carrera con ellos", declaró Marc Márquez.

El piloto catalán admitió también haber corrido "en modo entrenamiento": "No encontraba mi sitio y he mirado para atrás, Buscaba mi posición para que me adelantaran poco a poco todos bien y, cuando ya he visto a Mir, hemos ido juntos en carrera hasta el final".

Márquez justificó su decisión con que daba igual una 15ª plaza que una 18ª: "Quería ir detrás de una Honda, porque no lo he hecho en toda la temporada. Vi que tenía muchos problemas y vi dónde perdía y dónde no. Es todo información, porque da igual ser 15º que 18º en una Sprint". "Los puntos son los mismos", concluyó.