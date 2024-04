Lorenzo reta a una pelea de boxeo a Pedrosa, que acepta: "La tentación de darte un par de hostias es importante"

Jorge Lorenzo anunció su retirada de MotoGP hace cinco años y entre otras cosas, dejó atrás su antigua rivalidad con Dani Pedrosa, que también puso fin a su carrera deportiva. Ahora, ambos se alternan como comentaristas del Mundial en DAZN y además, el de Castellar es probador de KTM. De hecho, este fin de semana volverá a la pista en Jerez para afrontar su 19ª participación en el Gran Premio de España mediante un 'wild card' de su equipo. Pero antes de poner rumbo al trazado gaditano, Dani ha respondido al insólito reto que le ha propuesto Lorenzo a traves de las redes sociales: un combate de boxeo a puerta cerrada.

"Hace 15 años tuvimos nuestros más y nuestros menos, tanto dentro como fuera de la pista. Ahora que está de moda esto de las veladas de famosos se me ha ocurrido un reto un poco loco: te reto aquí, en el Gran Price de Barcelona, a un combate a puerta cerrada", dice el balear, en un vídeo con los guantes puestos.

Su mensaje hacia el probador de KTM, no queda ahí, pues el clip viene acompañado de un texto en el que insiste en el desafio: "Después de nuestras diferencias, tanto dentro como fuera de la pista, creo que ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto y enfrentarnos en el ring. Dani Pedrosa, te reto, ¿aceptas?".

Lejos de declinar la propuesta, el tricampeón del mundo de Moto3 y Moto2 responde a Lorenzo de forma no menos curiosa: "Hola Jorge, acabo de ver tu vídeo. Justo me pillas que voy a Jerez. Así de primeras, he pensado que es una idea bastante loca... pero también es verdad que ahora me encuentro en forma y no voy a negar que la tentación de darte un par de hostias es bastante importante. Así que, acepto tu reto: dime día y hora, y nos vemos en el ring".

La tensión entre Pedrosa y Lorenzo se prolongó durante años y alcanzó tal notoriedad que incliso el rey Juan Carlos I intentó mediar, obligándoles a estrechars sus manos en el podio del Gran Premio de España en Jerez. No hay fecha para el combare, pero el balear ha avanzado que tendrá lugar en Barcelona, a puerta cerrada, y que se retransmitirá a través de su canal de YouTube, Duralavita.