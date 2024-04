"Si seguía en Honda, mi salud mental estaba en juego"

Tras once años pilotando para Repsol Honda, equipo con el que debutó en MotoGP y logró seis títulos, Marc Márquez decidió cambiar de aires para unirse al Ducati Gresini con el objetivo de volver a ser competitivo. Tras las tres primeras citas del calendario 2024 y en vísperas de la gran semana de Jerez, el piloto de Cervera confirma que fue un acierto.

El octocampeón se ha sincerado sobre este punto en una entrevista a 'TNT Sports'. "Me estoy divirtiendo. No es lo mismo pasar un fin de semana pensando en estar entre los diez primeros a luchar por el top-5 o el podio", reconoce Marc. "Es la principal razón por la que tomé la decisión de cambiar de equipo, para responderme a mí mismo si seguía siendo competitivo. Me he respondido, vuelvo a serlo. Otra cosa es serlo más aún para luchar por el título. Ahora mismo soy feliz porque puedo luchar por los cinco primeros puestos con los mejores".

Márquez confiesa que dejar atrás a su 'familia' en el box de Honda fue doloroso, pero necesario y explica que "fue una decisión difícil y no escuché a mi corazón. Solo pensé en lo que era mejor para mi futuro y que quería ser piloto de MotoGP muchos años más. El Repsol Honda era el equipo de mi vida, de mi carrera. Fue muy difícil dejar a mis mecánicos, a mis técnicos y a los patrocinadores, pero les dije que si hacía un año más en el equipo terminaría mi carrera porque mi salud mental estaría en juego si seguía".