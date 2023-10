Jorge Martín: "No esperaba recortar tantos puntos hoy"

El madrileño, que sumó su quinto triunfo consecutivo al esprint, reconoció haber sacado más tajada de lo que creía de buen comienzo Con la P7 de 'Pecco', el Mundial se vuelve a abrir: Jorge ya está, de nuevo, a menos de una carrera de distancia de su máximo rival

El español Jorge Martín ha asegurado, tras vencer la carrera al esprint del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, que "era importante rehacerse", al igual que "volver a ganar", por lo que está "muy contento".

Si bien enseguida dijo estar "muy centrado en la carrera de mañana", de manera que, añadió "mejor esperar a acabar el fin de semana" para celebrar.

Martín dijo no saber lo que había sucedido en la salida, que no hizo bien, pero explicó que quizás se había enganchado mal el embrague y había salido lento. "Pensaba que me pasaría Luca -Marini-, pero en la frenada yo quería la primera posición y él lo sabía, así que me ha dejado, digamos, mantener esa posición", ha destacado.

"A partir de ahí he intentado guardar neumáticos, pero también tirando y no ha sido fácil, pero he podido hacer la distancia suficiente para ganar", reconoció Martín, quien ahora se encuentra a 18 puntos del liderato.

De la carrera reconoció que "esperaba este ritmo de 30 bajos, pero la verdad es que no esperaba que en cuanto apretase volvería a meter tres décimas, y he podido gestionar bastante bien la distancia".

"Cuando he visto que Brad se ponía segundo, ahí he tenido dudas, a Luca -Marini- le tenía controlado, pero no sabía el ritmo con el que venía Brad -Binder-, que me ha podido recuperar una décima, pero luego he llegado hasta 1,9 segundos, que creo que es una buena distancia incluso para mañana, cuando faltarán trece vueltas, para haber tenido esta diferencia, así que veremos si puedo mantenerlo igual", narró Jorge Martín.

"Hoy me he visto más superior que ayer, pues he dado un gran paso en cuanto a confianza en la frenada, sin tocar la moto, y eso me ha ayudado para poder marcar unas diferencias que no me esperaba para nada", reconoció sincero el vencedor de la carrera "sprint".

Del rendimiento del líder del mundial, "Pecco" Bagnaia -séptimo-, Jorge Martín dijo que "no sé que le ha pasado, luego miraré bien los datos, pero es que en una carrera sprint todos son capaces de ir muy rápido, pero mañana en una carrera de gestión en la que él tendrá algo más".

En la cuestión de los neumáticos, explicó sobre el compuesto duro que "al final es el neumático que funciona mejor, pero no lo puedes poner en una sprint porque en las primera vueltas te adelantan. Para mañana es el mejor neumático".

"Será una carrera muy larga, de mucho calor, pero es una carrera de gestión, no se puede hacer el ritmo que hemos hecho hoy para nada, hay que rodar desde el principio siete u ocho décimas más lento si quieres llegar al final de carrera con opciones, pero creo que hemos entendido la línea hacia donde tenemos que ir para guardar el neumático y para poder llegar al final peleando por la victoria", explicó convencido Jorge Martín.

Además, Jorge Martín comentó que "por la información de hoy, ya me han dicho que con el blando es complicado, se pasa de consumo máximo, por poco, pero vas a llegar al final con muy mala adherencia y creemos que la opción dura es la más lógica para todos, pero seguro que más de uno irá con la intermedia".

Con el liderato del mundial a 18 puntos de distancia, Jorge Martín recalcó que está "contento", pues para él "importantísimo recortar, porque este recorte no me lo esperaba, esperaba recuperar cuatro o cinco, así que eso es lo que me llevo y el objetivo es ir recuperando esas sensaciones que tenía en otras carreras y ganar".