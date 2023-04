MotoGP, en directo: la lucha por la 'pole' del GP de Argentina

El resto de pilotos que no tendrán que pasar por la Q1 son los siguientes: Marco Bezzecchi, Luca Marini, Johann Zarco, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Takaaki Nakagami, Franco Morbidellli y Alex Rins.

🔥 Aprilia 1-2, again!

👏 Bez and Marini 3-4

😎 Both @lcr_team riders in Q2

📈 @FrankyMorbido12 top Yamaha



Storylines aplenty on day 1! 🙌#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/Z2B5lNj054