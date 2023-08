La gran fiesta de MotoGP llega a Barcelona

El GP de Catalunya, undécima cita del calendario, arranca este viernes en el Circuit con su nuevo formato de competición "No estoy en disposición de prometer nada... aunque si caen cuatro gotas igual pesco algo", bromea Marc Márquez

Las estrellas de MotoGP vuelven a Barcelona este fin de semana con ocasión del Gran Premi de Catalunya, undécima cita del calendario 2023, ya en su ecuador. Por primera vez el Circuit pondrá a prueba el nuevo formato de competición que han introducido en 2023 los gestores del Mundial, con la sprint race como elemento más destacado. El vigente campeón del mundo, 'Pecco' Bagnaia se postula como el gran favorito al frente de la 'Armada' Ducati, si bien la lista de inscritos cuenta con una nutrida representación de pilotos de casa en las tres categorías. Entre ellos, Marc y Álex Márquez, Aleix y Pol Espargaró, Albert Arenas y Xavi Artigas han asistido hoy a la presentación oficial, en el Centre de Cultura i Memòria del Born.

Espectáculo en cuatro categorías

Bagnaia, que acumula ya cinco victorias y otras cuatro en las carreras sprint, llega al trazado de Montmeló con una cómoda renta de 62 puntos sobre Jorge Martin (Pramac), mientras que el italiano Marco Bezzecchi, que este mismo miércoles ha confirmado su renovación por la escuadra de Valentino Rossi, Mooney VR46 Racing Team, es el tercero en discordia a solo seis puntos del madrileño. La supremacía de Ducati, con ocho motos en pista, es absoluta esta temporada. Brad Binder, cuarto con la KTM de fábrica, es la primera excepción.

Aleix Espargaró y Maverick Viñales, séptimo y décimo, respectivamente, con la Apilia, también intentan hacer frente a los pilotos de Borgo Panigale, que cuentan con Johann Zarco y Luca Marini en quinta y sexta plaza y con Álex Márquez, que debuta ante su afición a lomos de la Ducati de Gresini, en la novena plaza.

La otra cara de la moneda la protagoniza Marc Márquez. Después de perderse la última edición del GP de Catalunya por lesión, el piloto de Cervera se encuentra inmerso en una crisis deportiva sin precedentes con la Honda y ocupa la 19ª posición del campeonato.

"No estoy en disposición de prometer nada... aunque si caen cuatro gotas igual pesco algo", ha bromeado Marc Márquez, muy consciente de su situación y que se alegra de que a su hermano Álex le vayan tan bien las cosas con Ducati: "Ultimamente no le veo demasiado, ni siquiera con prismáticos", ha continuado el 93 en tono satírico.

"El fin de semana en Barcelona siempre es especial con todas las gradas llenas de gente y, al ser la carrera de casa, me encanta ver a todos los aficionados allí", ha dicho el 93, que tendrá grada de animación propia en el Circuit, con varios DJ´s y diferentes propuestas y actividades para sus fans. "El objetivo es ofrecer un gran espectáculo a todos los presentes y hacerles pasar un fin de semana agradable y memorable", augura Marc.

En cuanto a sus aspiraciones deportivas en la cita de casa, no esconde que a estas alturas están muy lejos de lo que le gustaría: "En tres años me he perdido casi la mitad de las carreras. Poco a poco después de superar las lesiones estamos volviendo a disfrutar de la moto aunque estamos en un momento de dificultad. Me encantaría decirle a la gente que iremos a por todas este domingo, pero es cierto que no estamos en el mejor momento...", ha cerrado Márquez , que ha agradecido el apoyo de los aficionados: "Es fácil animar a un deportista cuando está arriba, por eso es tan importante para mi sentir que la gente te quiere también ahora, cuando no salen las cosas".

El Circuit de Barcelona tendrá muchos alicientes añadidos ya que además del pulso en la clase reina de MotoGP, ofrecerá duelos muy interesantes en Moto2, con Pedro Acosta líder por 12 puntos respecto a Toni Arbolino y Moto3, con el joven Dani Holgado al frente de la tabla. También figura en el programa la serie eléctrica de MotoE, en la que el catalán Jordi Torres camina con paso firme hacia su tercer título mundial.