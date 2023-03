El 'Equipo A': la original presentación de Aprilia

Massimo Rivola, Romano Albesiano, Aleix Espargaró, Maverick Viñales y Lorenzo Savadori han protagonizado su particular 'remake' de la célebre serie televisiva 'Equipo A' 'El Capitán' Aleix Espargaró y 'Top Gun' Maverick Viñales han desvelado su 'Arma Secreta' para el Mundial 2023, la nueva MotoGP Aprilia RS-GP

Aprilia Racing Team ha sido este viernes el penúltimo equipo de MotoGP en hacer su presentación para la temporada 2023 pero sin duda su propuesta ha sido la más imaginativa y divertida de todas las que hemos visto este año. Aleix Espargaró y Maverick Viñales han posado con su nueva RS-GP junto a todos los miembros del equipo en el Autodromo Internacional do Algarve, en Portimao, donde mañana sábado arrancan los dos últimos días de pretemporada.

Pero antes de eso, vía online, los de Noale han sorprendido con un vídeo en el que los 'actores' principales del equipo, el máximo responsable Massimo Rivola, el director técnico, Romano Albesiano, los dos pilotos titulares y el provador Lorenzo Savadori, han protagonizado su particular 'remake' de la célebre serie televisiva 'Equipo A'.

Now that the team has the secret weapon, we can start having fun. It's time to hit the track! 🔥

