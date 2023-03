Márquez y Honda se la juegan

Marc Márquez ha recuperado la forma y espera que la nueva RC213V le permita pelear por el título en 2023 Honda necesita confirmar su paso adelante este fin de semana en la clausura de la pretemporada en Portimao

Después del shakedown y los test de Sepang, MotoGP afronta este fin de semana las dos últimas jornadas de pretemporada en el circuito de Portimao (Portugal). Dos días de acción en pista para que equipos y pilotos encuentren las claves con vistas al Mundial que arranca en este mismo escenario el 26 de marzo. Para Marc Márquez y el Repsol Honda este ensayo general supone un 'último cartucho' para tratar de corregir el rumbo y poder volver a la pelea por el título en 2023.

Ducati, el gran triunfador la pasada temporada al conquistar los campeonatos de marcas y pilotos con el italiano Pecco Bagnaia, ofreció grandes sensaciones en las pruebas de Sepang, donde una vez más Honda volvió a sembrar las dudas con su RC213V. Yamaha parece tener ese plus de velocidad punta que pedía Fabio Quartararo, campeón en 2021 y actual subcampeón tras perder el pulso con Bagnaia el año pasado en Valencia. Sin embargo los de Iwatta han de elevar sus prestaciones con las nuevas gomas.

La ambición de Márquez

En noviembre pasado, en los test de Cheste, Márquez ya le dio un duro 'toque de atención' a Honda: "Con esta moto no estaremos para ganar el Mundial", dijo entonces. Las sensaciones en Malasia no fueron tampoco las ideales y el ocho veces campeón del mundo terminó séptimo a siete décimas del más rápido (Luca Marini con la Ducati y gomas blandas). A pesar de que no estaba demasiado contento, Marc suavizó su discurso: "Es hora de ir todos a uno y de buscar soluciones para llegar lo mejor preparados posible al inicio del campeonato", apuntó. Entre una y otra valoración, por el camino, Honda se ha puesto las 'pilas' y este invierno, además de trabajar en la moto en Japón, ha introducido cambios en su estructura, tal como sugería el '93, nombrando a Ken Kawauchi, ex Suzuki, como máximo responsable técnico en sustitución de Yakeo Yokohama.

En charla con DAZN días atrás Márquez dejó claro que sus planes de futuro pasan por una reacción de Honda después de dos años sin rumbo tras perder a su líder por lesión: " Tienen de tiempo los dos años que me quedan de contrato. Honda es la marca de mis sueños, pero mientras crea que tengo el nivel quiero estar en un proyecto ganador", explicaba Márquez, perfilando los problemas que viene detectando desde hace dos años: “Está claro que el motor tiene velocidad, pero tardamos demasiado en alcanzar esa punta, porque viene de la tracción. Esto en circuitos europeos, con rectas más cortas es más difícil", avisó,

Un mes después de su último ensayo en Sepang, donde coincidió con su nuevo compañero Joan Mir, en los aspectos urgentes a corregir por HRC, Marc se muestra prudente: "La evaluación de la moto la haré el último día de pretemporada, pero tenemos que trabajar porque en Malasia estuvimos lejos de los más rápidos. Era importante tener la base clara, pero estos días neecesitamos otro paso", concluye Márquez, animado por las buenas noticias del test del probador Steffan Bradl en Jerez y sobre todo, por que por fin comienza una temporada pletórico de forma, sin rastro de las molestias físicas que tanto le han condicionado desde aquella maldita caída en Jerez 2020.