Así se despidió Márquez de Honda en Japón

El emotivo discurso del octocampeón en la clausura del Honda Thanks Day en el circuito de Motegi, su último 'servicio' a la marca del ala dorada (vídeo) "Hicimos cosas impresionantes, crecimos juntos y os llevaré siempre en mi corazón... ojalá nuestros caminos vuelvan a cruzarse", dijo Marc con lágrimas en los ojos

Aunque el pasado 28 de noviembre se subió por primera vez a la Ducati del Gresini en el test de Cheste, Marc Márquez todavía es oficialmente piloto del Repsol Honda hasta el 31 de diciembre. Por eso y a pesar de su reciente operación de síndrome compartimental, el octocampeón no quiso perderse la oportunidad de despedirse de la marca para la que ha pilotado las últimas once temporadas y este fin de semana participó en el tradicional evento de fin de temporada en Motegi, el Honda Thanks Day.

Cada año la marca del ala dorada reúne acada año a todos sus pilotos de dos y cuatro ruedas en la pista de Motegi para celebrar los éxitos conseguidos a lo largo del curso. Márquez, que en esta ocasión no pudo participar en las distintas exhibiciones al volante por su operación, coincidió en pista con su compañero Joan Mir, los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez y los de Alpha Tauri, Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda, así como con el campeón de trial Toni Boy o el piloto de Superbikes, Iker Lecuona (SBK), entre otros.

En el momento de las despedidas, el máximo responsable de HRC, Koji Watanabe le entregó a Márquez un ramo de flores y el piloto de Cervera pronunció un emotivo discurso en el que subrayó todos los buenos momentos y los títulos conseguidos en su larga etapa en Honda y reiteró que espera que en el futuro pueda volver a pilotar para la marca: "Ojalá este no sea mi último Honda Thanks Day", dijo Marc con lágrimas en los ojos.

"Gracias a todos por venir y apoyar a los pilotos de Honda durante todo el año. Como sabéis, esta temporada es muy especial para mí, con Honda acordamos separarnos, pero, por supuesto, nos volveremos a ver en el futuro si se cruzan nuestros caminos. Ojalá sea así. Han sido once años en los que logramos seis campeonatos juntos. Hicimos cosas impresionantes, crecimos juntos, y para mí ha sido todo un placer formar parte de esta familia, de esta gran familia", aseguró Marc.

"Sabéis que el Repsol Honda será siempre el equipo de mi vida, la escudería en la que la gente me recordará, pero es verdad que mi objetivo es ganar. He intentado hacerlo siempre e ir a más en mi carrera, pero veremos si en el futuro podemos vernos de nuevo, no sé si es mi último día de agradecimiento de Honda, espero que no, espero volver como piloto de Honda en el futuro. Os llevaré siempre en mi corazón", cerró Márquez.