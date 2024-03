David Alonso: "Márquez es mi referente, más que por piloto, por actitud"

David Alonso (Madrid, 2006) es la nueva sensación del Mundial. Con cinco victorias a sus 17 años y líder de Moto3 después de su espectacular triunfo en la primera carrera de la temporada, en Qatar, su estilo y su trayectoria recuerdan a las de Márquez, Lorenzo, Pedrosa o Acosta cuando empezaban a despuntar en la categoría pequeña. Por si quedaban dudas, tras su exhibición en Losail se ha convertido en el principal candidato al título en 2024.

Corre con la bandera de Colombia, pero solo ha estado de visita en el país en un par de ocasiones. Sus abuelos maternos, que viven en Medellín, se emocionaron cuando les contó que disputaría el Mundial como piloto colombiano ¿por qué esa decisión?

Mi madre Sandra es colombiana, pero yo nací en Madrid y me he criado en Guadalajara, tengo mucho que agradecer a los dos países y los amo a los dos por igual. Junto al equipo y la familia nos decidimos por esa opción haciendo honor a mi madre. Es un orgullo llevar esa bandera y así en el campeonato del mundo se escucha un nuevo himno. En Colombia tengo bastantes fans, la gente me apoya y me sigue cada vez más. Es motivador.

¿De dónde le viene la afición por las motos?

Mi padre tenía una moto para hacer rutas y cuando íbamos al pueblo me dejaban subirme encima del depósito. De pequeñito veía las carreras por la tele y ya me llamaban la atención, pero nadie de mi familia ha competido nunca. Les pedí a mis padres la típica moto de juguete, luego una eléctrica y así hasta querer una moto de gasolina.

¿Y cuándo empezó a tomárselo más en serio?

A los 5 años me apunté a una escuela de velocidad y a los 6 comencé a competir, que es la edad mínima en España. Al principio era un hobby de fines de semana. El punto de inflexión fue a los 11, cuando debuté en el Campeonato de España y en circuitos internacionales como Valencia, donde corre MotoGP. El siguiente paso decisivo fue a los 16. Tuve que dejar el instituto en 4º de ESO para ser piloto profesional en el Mundial, pero no he dejado totalmente los estudios, ya que hago clases de inglés, italiano y alemán.

¿El equipo Aspar le ha acompañado desde sus inicios?

Desde los 11 años. Con ellos hice el Campeonato de España en 2018, el Campeonato Europa en 2020 y la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2021, antes de debutar en el Mundial.

¿Esperaba un debut tan arrollador, con cuatro victorias en su primera temporada?

No, no lo esperaba, aunque Nico Terol, que es el director deportivo del equipo, me dijo que cuando subiera al Mundial había que estar preparado, para hacerlo fuerza y con ganas de trabajar.

¿Es un lujo trabajar con dos campeones del mundo como Nico y Aspar?

Sí, por supuesto. Ellos en su día vivieron lo que ahora estoy viviendo yo y me aportan su experiencia, me siento muy arropado en el equipo.

De las cinco victorias que lleva hasta ahora, ¿con cuál se queda?

Bueno, yo creo que la primera no sé si se podrá superar, las primeras veces siempre son especiales. Y nunca he vuelto a sentir lo que sentí la primera vez en la línea de meta. Pero sí que la del otro día en Qatar fue muy bonita porque era la primera carrera del año y comenzar ganando está muy bien.

Es el primer líder ¿Se siente un poco sobrepasado con tanto éxito y tanta atención de golpe?

No me esperaba ganar en Qatar y a veces te supera un poco, pero bueno, en este campeonato se vive todo muy rápido y mucha intensidad...hay que acostumbrarse.

"Bagnaia me dijo que no me lo crea, que siempre hay que seguir trabajando"

¿Qué piloto de MotoGP le gusta más?

Desde siempre mi referente ha sido Marc Marquéz. Por la manera como afronta las carreras. Y más que por su estilo de pilotar, que también, es sobre todo por su actitud, su hambre por ganar. Es un ejemplo.

A su edad, el lema de Marc era “por la puerta grande o en ambulancia”. ¿También se plantea así las carreras?

No, yo soy muy calmado. También en el día a día. No me dará un infarto corriendo, la verdad, soy un piloto con bastante sangre fría.

¿Qué es lo más difícil en Moto3?

Pues es una categoría donde las motos son prácticamente iguales y estamos todos en una diferencia mínima de tiempo. Se lucha hasta el final por ganar la carrera, hasta la última curva. Así que es clave estar muy concentrado y tener una buena estrategia de carrera a la que intentar ceñirse.

¿Qué le pareció el debut de Pedro Acosta en MotoGP? ¿Pudo ver la carrera?

Sí, sí, no me pierdo ni una. Las vemos todo el equipo, nos ponemos a comentarlas... Y bueno, lo de Pedro fue espectacular. Es muy bueno, ya lo ha demostrado en las anteriores categorías y será cada vez más rápido.

¿Le da un poco de vértigo que le pongan ya detrás de Acosta como el siguiente crack?

Sí, da respeto, pero eso significa que estás haciendo un buen trabajo. De todas formas, el camino es largo. Y hay que seguir trabajando. Aunque lo hayas hecho muy bien en la anterior carrera, en la siguiente tienes que volver a empezar. Y volver a estar ahí. No te puedes relajar.

¿Qué aspectos le gustaría perfeccionar de su pilotaje?

Siempre hay cosas por mejorar, por ejemplo trato de hacer las curvas rápidas, pero sobre todo hay que saber gestionar el momento. Y gestionar las emociones.

¿Se ve peleando por el título?

Yo diría que ese es el objetivo. Trabajamos para ello. Hemos empezado bien, pero mantenerse delante todo campeonato sabemos que es bastante difícil. De hecho, no sé por qué estaba el primero en todos los pronósticos antes de empezar el Mundial con la cantidad de pilotos ganadores que hay en esta parrilla. Moto3 es pura incertidumbre, todas las carreras son en grupo y es muy difícil hacer pronósticos. La única forma de ser candidato al título es pensar que cinco, seis, siete puntos son mejor que cero.

¿Qué hace en su día a día, cuando no está entrenando o compitiendo?.¿Qué aficiones tiene?

Las motos no me dejan demasiado tiempo, pero me encanta ver tenis, no soy demasiado futbolero y en invierno nunca falla el esquí, suelo practicarlo desde que tenía cuatro años, porque me gusta estar en contacto con la naturaleza y ahí desconecto. Luego, lo típico, intento pasarlo bien con mis amigos. Soy bastante sencillo.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado desde que llegó al Mundial con 16 años?

Me lo dio Bagnaia, el campeón. Me acuerdo que nos cruzamos cuando gané mi primera carrera. Me miró y me dijo: “Muy bien, enhorabuena, pero esto no se acaba aquí. Sigue trabajando”. Es decir, que no es cuestión de creérselo, hay que currar para conseguir tus objetivos. A é le ha funcionado.