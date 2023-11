El curioso 'recado' de 'Pecco' Bagnaia a Ducati: "Es un poco extraño..."

El italiano, molestó por el rendimiento de sus neumáticos en carrera, se mostró convencido de poder hacerlo mejor mañana si no sufre ningún problema ajeno Tras un buen fin de semana, el vigente campeón del mundo reconoció que "tenía potencial para ganar, pero no era capaz de rodar de la misma manera que en el resto de sesiones"

'Pecco' Bagnaia, quinto en la carrera al esprint del Gran Premio de Catar de MotoGP en Lusail, reconoció que esperaba más de sí mismo y que "desafortunadamente", aunque hizo "un gran trabajo todo el fin de semana y las sensaciones fueron muy buenas, en carrera no fue lo mismo", ya que "perder 7 puntos porque algo no funciona" le "cabrea más".

"No me sentí bien desde la primera vuelta; no pude apretar y fue una pena porque pensaba que hoy podíamos ganar. Éramos muy fuertes, pero no fue posible, y cuando salía cerca de los demás pilotos para conseguir tracción, perdía en la salida", reconoció Bagnaia.

"Me faltaba mucho agarre en comparación con los que estaban delante de mí, es un poco extraño. La única diferencia respecto esta mañana fueron los neumáticos: eran nuevos y lo que fue muy fácil esta mañana ya no lo fue por la tarde", explicó el italiano, quien recordó: "la curva 11, por ejemplo, siempre la había hecho a tope y esta tarde ya no ha sido posible porque corría el riesgo de caerme. Es una pena".

"Intentaremos dar un paso mañana, estoy seguro que fue sólo una coincidencia, mala suerte y mañana volveremos a nuestro potencial", indicó.

💬 "Es un poco extraño"



Ojo a las declaraciones de Pecco Bagnaia... y a la explicación de @26_danipedrosa #QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/9hWqERcGgG — DAZN España (@DAZN_ES) November 18, 2023

De los siete puntos cedidos dijo: "son muchos y sobre todo perder 7 puntos porque vas despacio... bueno; pero perder 7 puntos porque algo no funciona es mucho peor y me cabrea más. Es una pena porque precisamente en este Gran Premio éramos mucho más rápidos todo el fin de semana, pero hoy en la carrera simplemente no había manera de empujar igual".

"Seguramente mañana sea una carrera más importante, porque estamos compitiendo por el mundial y será fundamental ir rápido. Sinceramente, no creo que él sea más fuerte que yo en Valencia, pero sí que la carrera de mañana será muy importante", afirmó sin dudar Bagnaia.

"Tenemos que sacar a relucir el potencial que mostramos durante todo el fin de semana para mantenernos delante e intentar ganar, pues viendo los tiempos, mi potencial era para ganar", dijo convencido el líder del mundial, aún por siete puntos.