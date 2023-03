Álex Márquez empieza al frente en Portimao

El menor de los Márquez lidera los primeros libres del GP de Portugal y se sitúa como el mejor de los ocho pilotos Ducati en su estreno con la Desmosedici del Gresini Joan Mir ha sido segundo con la Honda, mientras que su nuevo compañero Marc Márquez ha cerrado el 'top 10' en un entrenamiento con diferencias mínimas

Los pilotos de la categoría reina estaban ansiosos por estrenar la temporada y este viernes han podido dar las primeras vueltas al precioso circuito de Portimao, en el Algarve, escenario del Gran Premio de Portugal. No ha sido un debut tan productivo como algunos esperaban, con mucha humedad en la pista y un asfalto peligroso tras las primeras gotas de lluvia que han caído durante la tanda previa de Moto2. Pero en cuanto la pista ha mejorado, los favoritos se han dejado ver y el más rápido en este primer asalto ha sido Álex Márquez, que ha brillado en su estreno oficial con la Ducati del Team Gresini.

Marc Márquez llega al Gran Premio inaugural pletórico de forma tras dejar atrás, por fin, dos años marcados por las lesiones. Pero el buen tono físico no basta para exprimirse al máximo con una moto, la Honda RC213V, que a estas alturas parece un paso por detrás de las poderosas Ducati, que acaparan la parrilla con ocho motos y su campeón 'Pecco' Bagnaia de nuevo como principal candidato al título.

El octocampeón siempre es una referencia, aunque en su primera toma de contacto con el asfalto de Portimao ha podido situarse en el 'top 10' provisional. Su nuevo compañero en el Repsol Honda, Joan Mir, campeón con Suzuki en 2020, le ha ganado la primera partida y ha terminado segundo en la tabla, aunque esto no ha hecho más que empezar.

Ducati confirmó su dominio en pretemporada y hoy lo ha vuelto a demostrar, situando seis Desmosedici entre los diez mejores, con Álex Márquez comandado el entrenamiento. El menor de los hermanos de Cervera ha dado un salto cualitativo tras 'librarse' de la Honda y hoy ha dado muestras de ello batiéndose de tú a tú con su hermano Marc. Álex ya avisaba ayer, en vísperas del primer gran premio de 2023, que este año se ve peleando por el 'top cinco' con una moto a la que se ha adaptado de maravilla.

The Marquez name, now no longer solely Honda associated! ⚔️@marcmarquez93 taking a good look at @alexmarquez73's Ducati 💨#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/iyrsgwim3m