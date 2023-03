Bagnaia defiende título con una Ducati que amenaza con dominar MotoGP

Marc Márquez, ante el reto de hacer competitiva de nuevo a la Honda para poder luchar por estar arriba

El Autódromo Internacional del Algarve, en la localidad portuguesa de Portimao, abre este viernes la temporada 2023 del Mundial de Motociclismo con favoritismo para el italiano Francesco Bagnaia y Ducati en una categoría de MotoGP donde el español Marc Márquez (Repsol Honda), con su hombro ya 'recuperado', espera estar de nuevo delante con una moto que parece lejos de las mejores en la actualidad.

Cuatro meses después del cierre de la campaña 2022, con triunfos para el 'Pecco' en la categoría 'reina' y los españoles Augusto Fernández e Izan Guevara en Moto2 y Moto3 respectivamente, la acción vuelve al campeonato para un año largo, con 21 Grandes Premios, más que nunca en su historia, y más puntos en juego tras la introducción de las nuevas carreras al sprint, que serán todos los sábados por la tarde, sólo en MotoGP.

En MotoGP, todo hace indicar que, al menos por lo visto en la pretemporada, Ducati parece una vez más la mejor moto y la rival a batir por el resto. La marca de Borgo Panigale saboreó un gran 2022 con la conquista de todos los títulos (Piloto, Constructores y Equipo), poniendo fin a 15 años de espera, y ahora intentará defender su trono con éxito apoyado por ocho Desmosedici en la parrilla, todas arriba en los test.

Bagnaia, que ha apostado por lucir el '1' de campeón, fue capaz, en un gran segundo tramo de año, de remontarle 91 puntos al francés Fabio Quartararo (Yamaha) para hacerse con la corona y su objetivo es el de lograr lo que no pudo hacer Casey Stoner con la moto italiana. El australiano fue campeón en 2007, pero al año siguiente fue batido con mucha claridad por el italiano Valentino Rossi (Yamaha).

[Consulta el calendario de MotoGP]

El italiano, tras devolver la corona de MotoGP a su país 13 años después, quiere devolver el dominio de Italia en la categoría 'reina', pero para ello tendrá que lidiar con la presión extra de ser ahora el indiscutible rival a batir. De momento, en la pretemporada ya ha dejado claro que la Ducati sigue fuerte y hace dos semanas en Portimao fue el más rápido con diferencia.

Suited and booted! ✅



All smiles ahead of tomorrow for the class of 2023! 😎#SprintingInto2023 | #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/E7RGkSMjQH