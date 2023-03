Álex Márquez: "No me imagino a Marc fuera de Honda"

El menor de los hermanos Márquez respira "aliviado" tras su saltto de la Honda a la Ducati de Gresini "Después del test le dije a Marc que me veía 'top cinco' y me contestó: "Cuenta con el seis porque en el cinco estaré yo", dice Alex

Álex Márquez ha cerrado la pretemporada con la moral por las nubes. El piloto de Cervera deja atrás una etapa de "sufrimiento y desgaste" en el equipo LCR, satélite de Honda, para inaugurar otra "muy ilusionante" con la Ducati de Gresini. Un cambio radical que le ha devuelto la sonrisa y la confianza: "Más que demostrar nada a nadie, se trataba de probarme a mí mismo que no se me había olvidado pilotar, que podía pelear por más", ha comentado este martes en un encuentro con los medios organizado por su patrocinador Estrella Galicia 0,0 en Madrid.

"La Ducati es claramente mejor y eso se ve en los tiempos de los test. Todas están delante" subraya Álex, que el domingo se despidió los últimos ensayos en Portimao con el séptimo mejor crono, a 4 décimas del más rápido, Pecco Bagnaia y mucho mejor posicionado que su hermano Marc, que terminó 14º con la Honda oficial. "En lo que más se parecen las dos motos es en el paso por curva, pero la Ducati es muy superior en frenada y aceleración. Es más previsible, la Honda te cuesta más de entender", compara.

"Y lo más importante, el tráfico de información de la marca con sus pilotos es mucho más fluído y más efectivo. Hay un problema y lo solucionan rápido, con los japoneses necesitabas dos horas de reunión", recuerda el menor de los hermanos Márquez, que estos días tiene que responder a muchas preguntas sobre el interés de Ducati por su hermano y la posibilidad de un cambio de aires del octocampeón siguiendo sus pasos, si este año constata que no tiene opciones al título con la RC213V.

"Marc tiene dos años de contrato y la verdad, no me lo imagino fuera de Honda. Pero la vida da muchas vueltas y quién sabe lo que puede pasar en el futuro. Lo que está claro es que si Marc deja algún día el equipo no será por dinero sino por que quiere ganar y quiere estar en un proyecto ganador, con una moto ganadora", dice Álex, que confiesa que "se ha interesado por mis test, pero de la Ducati no me pregunta mucho porque sabe que no le diré nada".

Y un detalle revelador: Álex sigue confiando ciegamente en la capacidad de reacción de su hermano. Le sitúa, sin dudar, entre "los tres pilotos que lucharán este año por el título, junto a Pecco y Quartararo". Y de cara a la primera carrera del Mundial , el 26 de marzo en Portimao, confiesa que "cuando le dije a Marc que me veía peleando en el 'top cinco', me contestó: 'Pues cuenta con el seis, porque en el cinco voy a estar yo".

El piloto de Cervera, de 26 años, reconoce que "todo dependerá de lo que haga en la clasificación y después, en carrera, tendré que ver como gestionar la degradación, porque todo es nuevo para mí con la Desmosedici". Álex no considera que el hecho de tener que medirse a otros siete pilotos con la misma moto sea un problema: "Al revés, es lo bonito. Era mucho peor estar en otra marca y ver que había ocho pilotos de otra marca delante".

La competencia le estimula aunque para empezar asegura que "daría por bueno terminar séptimo en mi primer año". Admite que no cree estar "al nivel que estaba el año pasado Bastianini -al que sustituye en Gresini-, cuando nadie contaba con él y acabó ganando cuatro carreras y haciendo varios podios con esta moto", pero es evidente que su objetivo es más ambicioso de lo que parece a etas alturas. Campeón del mundo de Moto3 y Moto2, Álex intuye que puede exprimir al máximo la que a día de hoy es la mejor moto de la parilla.

"En Honda están sufriendo, parece que tienen un problema de organización, pero también pienso que van a mejorar porque tienen a Marc, que es el piloto más completo en todas las condiciones y en todos los escenarios. A 21 grandes premios, le doy como favorito en el Mundial", advierte.

Por último y ante la irrupción del formato esprint race, que elevará a 42 carreras el total de pruebas a disputar este año, Álex valora que "mola que haya más carreras, pero también será más estresante. Sobre todo los sábados, porque después de la carrera esprint no podremos desconectar y habrá que empezar a preparar ya la carrera del domingo. Pasarán muchas cosas, más toques, piques... pero creo que hay más a ganar que a perder con este sistema".