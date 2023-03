Márquez: "La carrera al sprint está hecha para no pensar en el domingo"

El Campeonato de MotoGP arranca este fin de semana con la disputa del GP de Portimao "Creo que esta primera carrera será difícil, sobre todo porque todo el mundo irá rápido", apuntó

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dijo este jueves, en la jornada previa al inicio del Campeonato del Mundo de motociclismo con la disputa del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, que intentará poner lo que le falte a la moto en cuanto a rendimiento técnico se refiere.

"Lo intentaremos, y sobre todo en una temporada tan larga, de una carrera a otra, te traen dos cositas y tú cambias dos cositas y puede cambiar todo. O incluso con lo que tenemos cambias un poco el balance de la moto y también empiezas a ir bien… Pero yo creo que esta primera carrera será difícil, sobre todo porque todo el mundo irá rápido y muy al límite porque se ha hecho un test aquí hace dos semanas", recordó Márquez.

"Y luego, cuando lleguemos a fines de semana donde no se llega tan al límite de las motos y donde tú no puedes entrenar, no puedes hacer un test previo, no llegas tan al límite de la moto, y ahí es donde veré realmente dónde estoy, cuando lleguemos a Argentina, a Austin, sobre todo a Jerez y Le Mans", dijo el piloto ocho veces campeón del mundo.

"Ahí es donde se verá dónde estamos y si realmente hay opciones o toca continuar trabajando para lograrlo en un futuro", recalcó Márquez.

"La carrera esprint está hecha para no pensar en el domingo. Está hecha y diseñada para atacar y para crear espectáculo. Te dan los puntos, son doce vueltas… si fuera diferente, en un formato tipo Superbike, que cuenta para la carrera del domingo, entonces puedes pensar en el domingo, pero ésta al final es una carrera más y lo importante será la clasificación pues con ese resultado tendrás dos salidas que serán muy importantes", afirmó.

Márquez recodó sus triunfos de 2016 o 2017: "En 2016 o 2017 era importante minimizar daños, era con un cuarto, quinto, sexto, ahora minimizar daños es décimo, undécimo o duodécimo, porque hay ocho Ducati delante, están las Aprilia que van rápido, y hay muchos pilotos con experiencia en MotoGP".

"Es ahí donde de momento tenemos que seguir trabajando y yo como piloto seguir mejorando, y como equipo cuidar los pequeños detalles, como que Honda siga trayendo piezas, y es ahí donde tenemos que trabajar en equipo", insistió el piloto de Repsol.

"Hemos hecho un gran trabajo durante la pretemporada pues apreté lo que tuve que apretar en Valencia. Se ha trabajado y ha habido cosas que han funcionado y otras que no, pero ahora, con lo que hay, no sacas nada en buscar problemas y hay que buscar soluciones", subrayó.

No tuvo problemas Marc Márquez en explicar los problemas surgidos en el 'briefing': "Ha sido largo y es verdad que se tendrán que reajustar un poquito las sanciones. Eran fuertes, lo que por una parte está bien, pero, por otra, tenemos 42 carreras. No son 21, sino 42 y con 42 carreras las sanciones que son acumulativas no pueden ser tan fuertes, porque va a haber muchos pilotos que, sin querer, van a tener que salir desde 'pit lane' o hacer un 'drive through'".

"Es ahí donde se tienen que considerar las penalizaciones, con las que estoy de acuerdo, pero con las acumulativas entender que son 42 carreras en vez de 21", insistió Marc Márquez.

"Sí que es cierto que una de mis habilidades o puntos fuertes es adaptarme rápido a las condiciones, salir y buscar rápido el límite de la pista, la moto o el mío. Por eso he dicho que este fin de semana es importante y cuenta como todos, y quizás minimizar daños, para ver qué pasa en Argentina y Austin, que son circuitos especiales, para ver sobre todo dónde estamos en Jerez y Le Mans", destacó.