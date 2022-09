Aleix Espargaró: "Estar donde estoy me ha costado mucho y un error así me jode"

El piloto catalán tuvo que cambiar de moto tras detectar problemas en la warm up lap Por primera vez en la temporada, el de Ducati finalizó fuera de los puntos

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que tuvo problemas electrónicos en su moto en la vuelta de calentamiento, aseguró que por lo visto en la carrera "podía ganar tranquilísimamente". "No me cabe duda, y nos poníamos casi líderes; es nefasto y me hubiera 'jodido' menos si hubieran hecho podio Pecco y Fabio", reconoció.

De sus problemas, Aleix Espargaró explicó: "Para la vuelta de calentamiento se han dejado el mapa de ECO Lap, que se pone para no gastar gasolina, y cuando he salido he visto que la moto no iba. He probado todo. He tocado todos los botones. La he apagado y encendido, he hecho de todo, pero es un mapa que cargan ellos -técnicos electrónicos-, y luego con la segunda moto, que no había cogido en todo el fin de semana, llevaba unos neumáticos que no eran los de carrera y he entendido desde el principio que la moto no funcionaba".

"Aún así he ido muy rápido, pero en esta pista es muy difícil adelantar y he perdido mucho tiempo detrás de Di Giannantonio, que era más lento que yo, pero estaba esperando que hubiera una bandera roja y por eso me he quedado en pista", continuó el piloto de Aprilia, quien aclaró que el "susodicho" programa es "el que ponen para no gastar gasolina cuando vas a la parrilla y la moto no pasa de 5.000 revoluciones y 80 por hora".

"Lo he intentado todo, porque a veces se pierden de GPS y hasta que no pasas el sector uno o dos no vuelven. Lo he intentado todo, la he parado, he cambiado los mapas, la gasolina, he hecho 'reseteo' en la centralita, he dado gas a tope a ver si al corte saltaba por alguna alarma, pero nada. He hecho la vuelta todo lo rápido que he podido, porque he visto que se me iba la parrilla, pero no pasaba de 80. He cogido la segunda moto, pero con el blando trasero era imposible", lamentó Aleix Espargaró.

El piloto de Aprilia dijo no estar enfadado. "Enseguida ha venido el electrónico a pedirme disculpas y a decirme que era su culpa. Le he dado un abrazo pues son cosas que pasan, pero hemos dado un paso atrás para el campeonato y ahora estoy sin fuerzas, cuesta mucho pues por mucho que lo hayan querido vender durante el año, la Aprilia no es la Ducati ni la Yamaha ni la Honda. Ni yo no soy Marc Márquez. Estar donde estoy me ha costado mucho, mucho, mucho, mucho y un error así me jode", recalcó.

MotoGP en DAZN disponible en vivo y a la carta. Suscríbete y comienza tu mes gratis

En modo positivo Aleix Espargaró dijo que "hay que intentar ganar una carrera". "Es la única opción que me queda pues Fabio me lleva una carrera de ventaja y quedan cuatro. Tengo que ganar, en Tailandia o en Australia y Malasia. Si no gano o hago todo podios es imposible".

Volviendo sobre la carrera, Aleix Espargaró señaló que "el motor no corría absolutamente nada". "Era muy viejo y en las primeras vueltas se me cerraba la dirección y en la vuelta tres me han mandado un mensaje que ponía los neumáticos que llevaba, blando detrás, que a mí nunca me ha funcionado. He sido de los pocos que ha salido al 'warm up' directamente con el intermedio, porque tenía claro que el blando no funcionaría y así ha sido. He hecho una carrera de mierda y sólo esperando a que hubiera una bandera roja".